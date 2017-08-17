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Подсветку Колизея отключат в память о жертвах теракта в Барселоне

18.08.2017 18:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг – Sputnik. Подсветку римского Колизея отключат в пятницу вечером в память жертв теракта, произошедшего накануне в Барселоне.

Подсветку Колизея отключат в память о жертвах теракта в Барселоне
© Фото: facebook / Ольга Улевич
Белорусский журналист в Барселоне: после теракта город обезлюдел

Амфитеатр погрузится во тьму на полчаса с 22:00 – такое решение приняло министерство культуры Италии в знак солидарности с семьями погибших в Барселоне итальянцев – 35-летнего Бруно Гулотта и 25-летнего Лука Руссо.

В пятницу на здании правительства в Риме кроме флагов ЕС и Италии вывесили флаг Испании, все они были приспущены в знак траура.

В четверг 17 августа машины совершили  наезды на людей в центре Барселоны и городе Камбрильс. По последним данным, в результате терактов погибли 14 человек, еще 130 были ранены. Ответственность за террористический акт взяла на себя запрещенная в ряде стран группировка "Исламское государство".

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу на здании правительства в Риме кроме флагов ЕС и Италии вывесили флаг Испании, все они были приспущены в знак траура.

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