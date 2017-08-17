Подсветку Колизея отключат в память о жертвах теракта в Барселоне

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Подсветку римского Колизея отключат в пятницу вечером в память жертв теракта, произошедшего накануне в Барселоне.

Амфитеатр погрузится во тьму на полчаса с 22:00 – такое решение приняло министерство культуры Италии в знак солидарности с семьями погибших в Барселоне итальянцев – 35-летнего Бруно Гулотта и 25-летнего Лука Руссо.

В пятницу на здании правительства в Риме кроме флагов ЕС и Италии вывесили флаг Испании, все они были приспущены в знак траура.

В четверг 17 августа машины совершили наезды на людей в центре Барселоны и городе Камбрильс. По последним данным, в результате терактов погибли 14 человек, еще 130 были ранены. Ответственность за террористический акт взяла на себя запрещенная в ряде стран группировка "Исламское государство".