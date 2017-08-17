Вынести мусор с риском для жизни: в Гродно установили опасный контейнер

ГРОДНО, 18 авг — Sputnik, Валерия Соловьева. Новое сооружение стоит в полуметре от опасного поворота и полностью закрывает обзор водителям.

Жители улицы Кремко в Гродно возмущены: в прошлом году в соседнем районе по решению горисполкома был снесен двухэтажный дом, который загораживал обзор на повороте, а при строительстве новой контейнерной площадки обо всех нормах забыли. Журналист Sputnik выехала на место, чтобы во всем разобраться.

Проехать слепой поворот — как лотерея

"Не мешает? Да еще как мешает. Вы же посмотрите — обзора вообще нет. Теперь это очень опасное место", — возмущается водитель проезжавшего мимо BMW.

Прохожий добавляет: "Да и вообще понаставили тут контейнеров. Теперь весь район воняет. Мусоропроводы заварили, не промыли их нормально. Теперь крысы бегают по подъезду".

Контейнерная площадка на крутом повороте появилась в середине июня как раз во время "мусорного бума", когда в Гродно в экстренном темпе организовывали раздельный сбор отходов. На одном из въездов в большой спальный квартал, появилась пятиметровая "аллея" из высоких зеленых заборов с пахнущими баками. Обе площадки стоят с двух сторон от дороги прямо перед крутым поворотом между домами №2 и №4 по улице Кремко. От забора, до дорожного бордюра — не больше полуметра.



© Sputnik/ Антон Климко Рабочий находится в слепой зоне

"Подъезжаешь к повороту — и не видишь, есть ли впереди машина или человек, который дорогу переходит. Даже если остановиться, то все равно ничего не видно. Проехать этот слепой поворот — как лотерея. Всегда думаешь: повезет или нет? А если кто-то со встречной полосы выскочит на скорости? Ведь мою машину тоже не видно", — рассказала жительница улицы Кремко Светлана.

Кроме того, опасности подвергаются и пешеходы. Рядом с контейнерными площадками проходит прогулочная пешеходная дорожка, по которой жители ближайших домов ходят в магазин. Много людей приходят, чтобы выбросить мусор, и поневоле находятся на проезжей части в слепой зоне.

Строители сами убрали часть забора

По словам женщины, новая архитектурная форма сразу не понравилась местным жителям. Таких недовольных очень много. По этой улочке каждый день проезжает не меньше тысячи машин. Это все жители примерно десяти многоэтажек, для которых проезд — ближайший путь к выезду из спального района.

"Мы сначала решили подождать и никуда не жаловаться. Тут же нарушения строительных норм налицо. Все думали, что сотрудники ГАИ или городская архитектура, которая по закону должна утверждать все строительные объекты в городе, увидят это грубое нарушение. Но нет. Площадку даже кустарником обсадили. Что здесь будет, когда через год он вырастет и станет выше забора", — говорит собеседница Sputnik.



© Sputnik/ Антон Климко Строители самовольно внесли изменение в "проект" и убрали один пролет забора

Женщина показывает снятый пролет забора со стороны дороги. По ее словам, это строители, которые выполняли работы по заказу Гродненского ЖКХ, сами это сделали. Хотя им было поручено огородить все пролеты площадки полностью.

Пока мы находились возле опасного участка, по дороге только за пять минут проехало примерно 20 машин и прошла пара десятков людей, в том числе и дети. В это время успела приехать мусорная машина. Она минут 10 стояла на проезжей части и занимала половину дороги, создавая аварийную ситуацию.

Нормы есть, но их не учли

Жильцы района уже проконсультировались со строителями и проектировщиками. По их словам, при возведении контейнерной площадки на данном повороте нарушены градостроительные нормы, утвержденные Минархитектуры РБ.

В частности, в пункте 6.2.12 ТКП (Технический кодекс установившейся практики) указаны нормы расчета треугольника видимости транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях улиц.



© Sputnik/ Антон Климко Дорога, которую мусорные площадки превратили в опасное место, - выезд из большого спального квартала

Например, для схемы "транспорт — транспорт" длина сторон треугольника видимости должна составлять не менее 25 метров при скорости движения транспортного потока. В ТКП также указывается, что в пределах треугольника видимости запрещается размещать строения, насаждения и элементы благоустройства высотой более 0,5 м и деревья с низом кроны в свету менее 2,5 метров.

"Я интересовался, почему эти нормы не учли при проектировании контейнерной площадки. Мне сказали, что контейнерные площадки в городе строились без разработки строительной документации. Иначе этот проект не смог бы пройти ни одну экспертизу", — рассказал житель улицы Кремко Владимир.

Год назад снесли дом, а мусорку не тронут

Мы обратились в Гродненское городское ЖКХ за комментарием сложившейся ситуации.

Как рассказал генеральный директор городского ЖКХ Андрей Хмель, о проблеме он знает, вместе с ГАИ выезжал на место, они беседовали с людьми.

"В ближайшее время планируем установить зеркало, лежащие полицейские, знаки ограничения скорости", — сообщил Хмель.

Получается, что речь о переносе контейнерной площадки в более безопасное место не идет. Хотя в городе есть пример, когда по этой же норме законодательства снесли целый жилой дом, принадлежащий многодетной семье. Правда, дом стоял в нескольких метрах от перекрестка, а не в полуметре от него. Известно, что тогда проект дома не смог пройти согласование из-за треугольника видимости. Владельцев обязали сделать новый проект.

Редакция будет следить за ситуацией.