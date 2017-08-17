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Центральная площадь Гомеля стала нейтрально бежевой

18.08.2017 18:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 18 августа – Sputnik. Здания и ограждения вокруг площади имени Ленина окрасили в цвет кофе с молоком, обновление коснулось всех памятников архитектуры, нетронутым остался только Ильич на постаменте, сообщает гомельский корреспондент Sputnik.

Решение о приведении фасадов в единую цветовую гамму принималось на областном архитектурно-градостроительном совете. 

Центральная площадь Гомеля стала нейтрально бежевой
© Sputnik / Мария Амелина
Ограждение дворцово-паркового ансамбля было грязно-серым, стало светло-бежевым

"Бежевый цвет – легкий, нейтральный, в одиночку не является ярким, но в сочетании с другими цветами предстает во всем своем великолепии. Пример – областной драматический театр. На его фоне белоснежная колоннада стала наиболее выразительной", – объяснили выбор цвета в управлении архитекторы и градостроительства Гомельского облисполкома.

Центральная площадь Гомеля стала нейтрально бежевой
© Sputnik / Мария Амелина
Областной драматический театр. Белые колоны теперь смотрятся выразительно

В цвет кофе с молоком окрасили и историческое здание Гомельской городской думы, в котором с 20-х годов прошлого столетия размещалась типография "Полеспечать". На протяжении многих десятилетий памятник архитектуры был ярко-зеленым. 

Для изменения цвета директору полиграфического предприятия Александру Куриленко пришлось получить согласования Министерства строительства и архитектуры и Министерства культуры. 

Центральная площадь Гомеля стала нейтрально бежевой
© Sputnik / Мария Амелина
"Полеспечать". По мнению специалистов, бежевые тона создают атмосферу воздушности и теплоты

Горожане по-разному реагируют на изменения – от восторга до осуждения. Хотя большинство едины во мнении, что косметический ремонт пошел на пользу. 

В горисполкоме уточнили, что это не единственные внешние преобразования к 875-летию Гомеля, празднование которого намечено на 15-16 сентября. В эти дни изготавливается наружная реклама с логотипом Дня города, после чего областной центр удивит горожан новыми красками.

 
Теги: Гомель
 
 
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Решение о приведении фасадов в единую цветовую гамму принималось на областном архитектурно-градостроительном совете.

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