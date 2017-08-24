Сорвала банк: медсестра в США выиграла в лотерею Powerball $758 млн

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Медработник Массачусетского медцентра Mercy Мэвис Уончик выиграла в лотерею Powerball рекордный для США "единоличный" джекпот – более 758 миллионов долларов, сообщил телеканал CNN .

Это крупнейшая сумма в истории США, выигранная одним человеком, но не самый крупный джекпот.

Как сообщил телеканал, Уончик заявила, что была в шоке, и из-за этого с домой из медцентра ее везла коллега. Кроме того, медсестра сообщила, что не собирается больше возвращаться на работу.

Боб Болдук, владелец магазина, где был куплен выигрышный билет, сказал, что планирует пожертвовать причитающуюся ему за проданный билет комиссию в размере 50 тысяч долларов местным благотворительным организациям, уделяя основное внимание образованию и детям.

Уончик не получит всю сумму, так как выигрыши в лотерею в США облагаются подоходным налогом по ставке 39,6%. У женщины есть выбор: взять всю сумму ежегодными выплатами на протяжении 30 лет либо сразу получить 480,5 миллиона.