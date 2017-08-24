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Когда начинать уроки, как отличить козу от коровы и другие цитаты президента на педсовете
25.08.2017 00:34 — Новости Общества | Tut.by
В школу лучше ходить к девяти, учебники подправить, десятибалльную систему не убирать. Об этом Александр Лукашенко говорил на
TUT.BY собрал главные цитаты президента в одном видео.
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В школу лучше ходить к девяти, учебники подправить, десятибалльную систему не убирать. Об этом Александр Лукашенко говорил на Республиканском педсовете в четверг,...
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