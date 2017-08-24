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Школьная реформа, Евроосень БАТЭ и почему нужно отличать корову от козы - все за вчера

25.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Эх, хорошо вчера день закончился! Стало известно, что БАТЭ снова подарит нам Евроосень: борисовчане вчера обыграли украинскую «Александрию» и вышли в групповой этап Лиги Европы. Читаем, как это было, и ждем новостей о том, с кем будем играть дальше — жеребьевка уже сегодня.


ВАЖНОЕ

Темой № 1 вчера снова было образование. Пока дети наслаждались последними днями каникул, взрослые собрались на большой педсовет. Там профильный министр Игорь Карпенко подробно рассказал, чего ждать вузам, школам и гимназиям. А президент пообещал, что учителя и воспитатели в следующем году перестанут жаловаться на свои зарплаты. И заодно сказал, что возврата к пятибалльной системе не будет. Пока не будет. Так что — выдыхаем!


Вообще Александр Лукашенко вчера традиционно высказался по многим темам: пожалел матерей-рабынь, посетовал, что на селе дети не могут отличить корову от козы и напомнил, что стране нужно больше вариантов школьной формы, которая «будет удобна для детей пятой колонны и наших обычных». Все, что было на Республиканском педсовете, мы собрали здесь.

А еще у нас продолжается дедолларизация (не путать с деноминацией и прочими девальвациями). Привязку к доллару в различных договорах хотят запретить, мы разбирались, хорошо это или плохо.

Из Киева, где вчера отмечали День независимости, пришли плохие новости — в центре города прогремел взрыв. Подробностей пока не очень много, но надеемся, что дальше все будет спокойно.

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Ну что, сегодня уже не так мокро и серо за окном? Даже не верится, что вчера мы пережили мини-вариацию вселенского потопа. И правда, посмотрите, какими яркими сапогами и красками встретил Минск самые дождливые сутки, а заодно взгляните в дождливый Instagram.

Между прочим, чтобы там не говорили злые языки, наша столица иностранцам нравится. Мы вот прогулялись по самым «злачным» местам — от Комаровки до Октябрьской — с американским баскетболистом из Сиэтла. Секу Уиггс — новичок минских «Цмокаў». И ему у нас все понравилось, ну почти все — кроме кваса и метро.


Ой, а что это вы там пьете? Кофе? С сахаром? Из воды?! Остановитесь и почитайте, что в мире уже высчитали смертельные дозы повседневных продуктов.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

«Жизнь — боль», — на самом деле эту фразу в интернет запустили артисты балета. Вы только послушайте, через что они проходят, чтобы делать нам красиво. Там, кстати, есть и про пуанты. Спойлер: их носят не все!

Мамочки-декретницы, которые выезжают на все лето на отдых с детьми, внимание! Если долго не быть дома, можно лишиться пособия. Здесь мы подробно разобрались, как решают финансовые вопросы те, чьи дети живут на две страны.

А в завершении вот вам подборка очаровательных и любознательных собачек.


Все новости четверга, 24 августа

Кстати, уходя — включите свет. В смысле, не забудьте включить ближний, когда сядете за руль: с сегодняшнего дня ГАИ будет штрафовать тех, кто забывает это сделать. Дети в городе, а значит — скоро осень, но мы не дадим вам скучать, обещаем!

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Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну что, сегодня уже не так мокро, да и рабочая неделя заканчивается - столько поводов для хорошего настроения. А чтобы быть в курсе всех событий, читайте...

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