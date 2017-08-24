Школьная реформа, Евроосень БАТЭ и почему нужно отличать корову от козы - все за вчера

Доброе утро!

Эх, хорошо вчера день закончился! Стало известно, что БАТЭ снова подарит нам Евроосень: борисовчане вчера обыграли украинскую «Александрию» и вышли в групповой этап Лиги Европы. Читаем, как это было , и ждем новостей о том, с кем будем играть дальше — жеребьевка уже сегодня.





ВАЖНОЕ

Темой № 1 вчера снова было образование. Пока дети наслаждались последними днями каникул, взрослые собрались на большой педсовет. Там профильный министр Игорь Карпенко подробно рассказал, чего ждать вузам, школам и гимназиям. А президент пообещал, что учителя и воспитатели в следующем году перестанут жаловаться на свои зарплаты. И заодно сказал, что возврата к пятибалльной системе не будет . Пока не будет. Так что — выдыхаем!





Вообще Александр Лукашенко вчера традиционно высказался по многим темам: пожалел матерей-рабынь , посетовал, что на селе дети не могут отличить корову от козы и напомнил, что стране нужно больше вариантов школьной формы, которая « будет удобна для детей пятой колонны и наших обычных ». Все, что было на Республиканском педсовете, мы собрали здесь .

А еще у нас продолжается дедолларизация (не путать с деноминацией и прочими девальвациями). Привязку к доллару в различных договорах хотят запретить, мы разбирались , хорошо это или плохо.

Из Киева, где вчера отмечали День независимости, пришли плохие новости — в центре города прогремел взрыв . Подробностей пока не очень много, но надеемся, что дальше все будет спокойно.

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Ну что, сегодня уже не так мокро и серо за окном? Даже не верится, что вчера мы пережили мини-вариацию вселенского потопа . И правда, посмотрите, какими яркими сапогами и красками встретил Минск самые дождливые сутки, а заодно взгляните в дождливый Instagram .

Между прочим, чтобы там не говорили злые языки, наша столица иностранцам нравится. Мы вот прогулялись по самым «злачным» местам — от Комаровки до Октябрьской — с американским баскетболистом из Сиэтла. Секу Уиггс — новичок минских «Цмокаў». И ему у нас все понравилось, ну почти все — кроме кваса и метро.





Ой, а что это вы там пьете? Кофе? С сахаром? Из воды?! Остановитесь и почитайте, что в мире уже высчитали смертельные дозы повседневных продуктов.

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А в завершении вот вам подборка очаровательных и любознательных собачек .





Все новости четверга, 24 августа

Кстати, уходя — включите свет. В смысле, не забудьте включить ближний, когда сядете за руль: с сегодняшнего дня ГАИ будет штрафовать тех, кто забывает это сделать. Дети в городе, а значит — скоро осень, но мы не дадим вам скучать, обещаем!

Ваша редакция

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