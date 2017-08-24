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Школьная реформа, Евроосень БАТЭ и почему нужно отличать корову от козы - все за вчера
25.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Эх, хорошо вчера день закончился! Стало известно, что БАТЭ снова подарит нам Евроосень: борисовчане вчера обыграли украинскую «Александрию» и вышли в групповой этап Лиги Европы. Читаем,
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Темой № 1 вчера снова было образование. Пока дети наслаждались последними днями каникул, взрослые собрались на большой педсовет. Там профильный министр Игорь Карпенко подробно рассказал,
Вообще Александр Лукашенко вчера традиционно высказался по многим темам:
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А в завершении вот вам подборка
Кстати, уходя — включите свет. В смысле, не забудьте включить ближний, когда сядете за руль: с сегодняшнего дня
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Доброе утро! Ну что, сегодня уже не так мокро, да и рабочая неделя заканчивается - столько поводов для хорошего настроения. А чтобы быть в курсе всех событий, читайте...
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