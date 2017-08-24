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Осенняя прохлада уйдет. Погода в Витебске в выходные

25.08.2017 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
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К выходным погода улучшится: осенняя прохлада, которая стояла в последние дни в регионе, уйдет. В Беларусь из Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы, а дождей станет меньше, сообщает Гидрометеоцентр.


Фото: Юрий Шепелев

26 августа, в субботу, в Витебске возможен кратковременный дождь. Температура ночью +12…14°С, днем +16…18°С.

В воскресный день осадков не ожидается, днем столбик термометра покажет до +16 °С. Облачно с прояснениями.

Погоду в других городах области смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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К выходным погода улучшится: в Беларусь из Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы, а дождей станет меньше.

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