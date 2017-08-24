Осенняя прохлада уйдет. Погода в Витебске в выходные

К выходным погода улучшится: осенняя прохлада, которая стояла в последние дни в регионе, уйдет. В Беларусь из Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы, а дождей станет меньше, сообщает Гидрометеоцентр.



Фото: Юрий Шепелев

26 августа, в субботу, в Витебске возможен кратковременный дождь. Температура ночью +12…14°С, днем +16…18°С.

В воскресный день осадков не ожидается, днем столбик термометра покажет до +16 °С. Облачно с прояснениями.

Погоду в других городах области смотрите здесь .