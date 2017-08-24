|
"Здание украсит город". В Витебске хотят построить Дворец батута
25.08.2017 08:05 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске планируют построить Дворец батута. Об этом заявил председатель облисполкома Николай Шерстнев на личном приеме людей на предприятии «Витебские ковры».
Председатель профкома «Витебских ковров» Елена Табакова в беседе с руководителем области высказала пожелание: городу надо расширить возможности для занятий детей таким популярным видом спорта, как батут.
Николай Шерстнев проинформировал, что решение о строительстве Дворца батута приняли после победы витебского спортсмена
Первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков добавил, что площадку для дворца подобрали на проспекте Победы. В архитектурном плане, как уверяют власти, здание будет великолепным, оно украсит город.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В архитектурном плане, как уверяют власти, здание будет великолепным.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии