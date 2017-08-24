ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Здание украсит город". В Витебске хотят построить Дворец батута

25.08.2017 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске планируют построить Дворец батута. Об этом заявил председатель облисполкома Николай Шерстнев на личном приеме людей на предприятии «Витебские ковры».

Председатель профкома «Витебских ковров» Елена Табакова в беседе с руководителем области высказала пожелание: городу надо расширить возможности для занятий детей таким популярным видом спорта, как батут.

Николай Шерстнев проинформировал, что решение о строительстве Дворца батута приняли после победы витебского спортсмена Владислава Гончарова на Олимпиале-2016 в Рио-де-Жанейро. И дворец построят не в Минске, а именно в Витебске — учли хорошую тренерскую школу в городе на Двине. Уже готовят проектную документацию, а начнется строительство в 2018 году.

Первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков добавил, что площадку для дворца подобрали на проспекте Победы. В архитектурном плане, как уверяют власти, здание будет великолепным, оно украсит город.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В архитектурном плане, как уверяют власти, здание будет великолепным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Осенняя прохлада уйдет. Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика