В Витебске планируют построить Дворец батута. Об этом заявил председатель облисполкома Николай Шерстнев на личном приеме людей на предприятии «Витебские ковры».

Председатель профкома «Витебских ковров» Елена Табакова в беседе с руководителем области высказала пожелание: городу надо расширить возможности для занятий детей таким популярным видом спорта, как батут.

Николай Шерстнев проинформировал, что решение о строительстве Дворца батута приняли после победы витебского спортсмена Владислава Гончарова на Олимпиале-2016 в Рио-де-Жанейро. И дворец построят не в Минске, а именно в Витебске — учли хорошую тренерскую школу в городе на Двине. Уже готовят проектную документацию, а начнется строительство в 2018 году.

Первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков добавил, что площадку для дворца подобрали на проспекте Победы. В архитектурном плане, как уверяют власти, здание будет великолепным, оно украсит город.