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Снова солнце. Погода в Гомеле в выходные
25.08.2017 08:16 — Новости Общества | Tut.by
В последний летний уик-энд мудрый август подарит нам солнце и тепло. Советуем запечатлеть это на фотокамеры, ведь неизвестно, что будет дальше.
Уже сегодня надоевшие даже самым отпетым меланхоликам дожди прекратятся. В субботу и воскресенье — плюс 21−23°C, переменная облачность, возможны кратковременные дожди.
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В последний летний уик-энд мудрый август подарит нам солнце и тепло. Cоветуем запечатлеть это на фотокамеры, ведь неизвестно, что будет дальше.
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