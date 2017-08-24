Снова солнце. Погода в Гомеле в выходные

В последний летний уик-энд мудрый август подарит нам солнце и тепло. Советуем запечатлеть это на фотокамеры, ведь неизвестно, что будет дальше.



Фото: kazved.ru

Уже сегодня надоевшие даже самым отпетым меланхоликам дожди прекратятся. В субботу и воскресенье — плюс 21−23°C, переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

Погода в Гомеле и области