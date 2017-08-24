Личный опыт: девушка жила с гепатитом С и родила двух здоровых дочек

Юлия и Александр (имена изменены из этических соображений — прим. TUT.BY) прожили вместе 9 лет, но детей у них не было. Первая попытка экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) ничем не завершилась. Через полгода пара решила попробовать снова. Предварительно девушка сдала обязательный анализ крови, результат которого шокировал — «у вас гепатит С». Каково это — жить со страшным диагнозом — Юлия рассказала TUT.BY.

«Прибежала на работу в слезах»

— При первой попытке сделать ЭКО мои анализы были хорошие, я ничем не болела. Следующие полгода, до новой попытки забеременеть, жила обычной жизнью: делала маникюр, ходила к стоматологу. Сейчас я знаю, что все это входит в число возможных причин заражения гепатитом С. Но тогда даже не представляла себе, что это за заболевание и что каждый человек может столкнуться с этой проблемой.





Пришла за анализами, которые сдавала при подготовке ко второй попытке ЭКО. Терапевт сказала, что все результаты пришли, но почему-то нет данных про маркер на гепатит С. Врач позвонила в лабораторию, и ей ответили, что у меня выявлен гепатит С. Как сейчас помню тот день.

Я даже не понимала толком, что это за болезнь, слышала только про гепатит А, желтуху. Вся в слезах прибежала на работу. Моя коллега, с которой мы дружим, позвонила знакомой в поликлинику, чтобы спросить, что за болезнь такая, что делать, какие надежды. Ей ответили что-то вроде: «Ну, все...»

Тогда мы жили еще в маленьком городе, и инфекционист был только в областном центре. Мной занималась терапевт: она направила данные в санэпидемстанцию и посоветовала сдать ПЦР (полимеразная цепная реакция — метод диагностики инфекций, основанный на исследовании генетического материала человека — прим. TUT.BY), ведь положительный анализ крови на антитела еще не гарантированный показатель болезни. Чуда не случилось: ПЦР подтвердил, что у меня гепатит С.





Тогда, в первые дни, я вообще ничего не знала об этом диагнозе. Была в огромном шоке, боялась всего. Даже спрашивала в лаборатории, когда анализы забирала, можно ли с детьми хотя бы общаться. Мне объяснили, что нужно жить полноценной жизнью, так как гепатит С передается только через кровь. Если бы я не решила тогда забеременеть, может, и до сих пор бы не знала о том, что он у меня есть. Я могла заразиться либо у стоматолога, либо на лапароскопии, либо маникюре, хотя там я просто наращивала ногти — никакого обрезания кутикулы не было.

«В роддоме у персонала была паника»

Самое ужасное, что большинство людей не имеет никакого представления о гепатите С. Все думают, что это только для маргиналов и уж их-то точно не коснется. Зачем знать об этом? Поэтому и отношение к людям с моим диагнозом такое — от неосведомленности. Кроме той самой подруги с работы и семьи, до сих пор никто не знает, что я пережила.

С самого начала все закрутилось, как в кино. Начались звонки по телефону из районной поликлиники. Казалось, что они разговаривали со мной ужасным тоном… Может, конечно, мне показалось: я находилась в состоянии, когда постоянно сидела и плакала.





Муж поддерживал как мог. Когда на следующий день снова позвонили из поликлиники, он увидел, что я уже просто готова на стену лезть от отчаяния, выхватил трубку и сказал: «Я обещаю, что я ее вылечу и предоставлю справку об этом!» Конечно, он ответил на все их вопросы: какой образ жизни веду, с кем живу… Вообще, я никогда не была одна: на все консультации, сдачу анализов и получение их результатов мы ходили вместе. Если я вдруг что-то забывала уточнить у врача, всегда выручал муж.

Я пыталась рассказать некоторым друзьям о своем диагнозе, но даже если очень издалека подходила к теме, они тут же делали испуганные глаза. Все считают, что гепатит С передается воздушно-капельным путем. Но это неправда! Тем не менее, все попытки объясниться я оставила.

Нельзя сказать, что пришлось сталкиваться с негативом сплошь и рядом. Мне очень повезло с врачами, которые на многое проливали свет и поддерживали морально. Но, например, в роддоме я столкнулась с настоящей паникой со стороны медперсонала. Они даже не знали, куда меня поместить. В итоге, в общее отделение все же побоялись.

Да, попытка забеременеть, которая была уже третьей, все же стала успешной. Состояние здоровья у меня было нормальное, биохимический анализ крови хороший, и врачи разрешили мне снова сделать ЭКО. Четыре года назад я родила двух девочек, Веру и Веронику. Это огромное счастье!





Я очень беспокоилась, что у дочек тоже будет гепатит С. Врачи сказали, что риск передачи в родах небольшой, но он есть. В быту шансы заразиться минимальны. И все равно я стараюсь соблюдать максимальную осторожность: при кормлении больше сцеживалась, если была ранка на руке, просила свою маму подмывать детей, а еду готовила только в перчатках. Конечно, я сильно зацикливалась, иной раз до сумасшествия.

Сдать анализы на гепатит С дочкам решилась только в годик. Какая радость была, когда они оказались отрицательными!

«Не знала, что гепатит можно лечить»

Раньше я вообще не знала, что гепатит С можно лечить. Но когда диагноз подтвердился, нас сразу предупредили: все возможно, но лечение может стоить ощутимую сумму. Первый раз начала терапию два года назад. Шесть месяцев интерферонового лечения в моем случае не дали результата — ответа не было. Я уговорила врачебный консилиум продлить его еще на месяц. Но опять безрезультатно.

В этом году я начала лечиться безинтерфероновым препаратом. Лечение закончено, и сейчас вируса в крови нет. Но пока я не могу окончательно сказать, что здорова. Через 12 недель после окончания курса нужно еще сдать анализы. Затем — еще через 24 недели. Это мне еще предстоит. Финальная проверка — через год.





Конечно, интерфероновую и безинтерфероновую терапию сложно сравнивать. Терапия, связанная с уколами, мне доставляла неудобства: появлялась ломота в теле, поднималась температура. Лечение таблетками, по моим ощущениям, проходило легче: почти не было побочных эффектов.

После того, через что я прошла, мне очень хочется помочь другим людям. Самое главное — чтобы к пациенту с гепатитом С относились, как к обычному члену общества, чтобы не было этого морального ущемления. Путей заражения очень много. И очень хочется, чтобы терапия была доступна всем пациентам.

От себя хочу пожелать людям, у которых обнаружили гепатит С, не верить слухам, а верить в себя и в то, что все будет хорошо.