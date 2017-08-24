МИНСК, 25 авг — Sputnik. Заключенные угрожают расправой одному из подозреваемых в терактах в Каталонии, Дриссу Укабиру, который находится в тюрьме недалеко от столицы Испании, передает издание Pais.

Укабир — один из четырех подозреваемых, задержанных в рамках расследования уголовного дела терактов в Камбрильсе и Барселоне. После предварительных судебных слушаний, он был арестован и перевезен в тюрьму "Сото-дель-Реаль".

По информации источника газеты, заключенные в тюрьме агрессивно настроены к подозреваемому и угрожают ему. "Мы порвем тебя, когда ты выйдешь во двор", — якобы так кричали обитатели тюрьмы новоприбывшему узнику.

Также сообщается, что Укабир помещен в одиночную камеру, он попросил администрацию тюрьмы предоставить ему дополнительную охрану.

На минувшей неделе автофургон врезался в толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В тот же день такое же ЧП произошло в 120 километрах от Барселоны, в Камбрильсе. В результате двух терактов погибли 15 человек и 130 получили травмы.