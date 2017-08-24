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Заключенные грозятся "порвать" фигуранта дела о терактах в Каталонии

25.08.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 авг — Sputnik. Заключенные угрожают расправой одному из подозреваемых в терактах в Каталонии, Дриссу Укабиру, который находится в тюрьме недалеко от столицы Испании, передает издание Pais.

Укабир — один из четырех подозреваемых, задержанных в рамках расследования уголовного дела терактов в Камбрильсе и Барселоне. После предварительных судебных слушаний, он был арестован и перевезен в тюрьму "Сото-дель-Реаль".

По информации источника газеты, заключенные в тюрьме агрессивно настроены к подозреваемому и угрожают ему. "Мы порвем тебя, когда ты выйдешь во двор", — якобы так кричали обитатели тюрьмы новоприбывшему узнику.

Также сообщается, что Укабир помещен в одиночную камеру, он попросил администрацию тюрьмы предоставить ему дополнительную охрану.

На минувшей неделе автофургон врезался в толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В тот же день такое же ЧП произошло в 120 километрах от Барселоны, в Камбрильсе. В результате двух терактов погибли 15 человек и 130 получили травмы.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый уже обратился к администрации тюрьмы с просьбой предоставить ему дополнительную охрану.

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