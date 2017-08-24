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За неделю до 1 сентября: еще не все новые учебники опубликованы

25.08.2017 09:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 авг — Sputnik. Новые версии учебники по многим предметам еще не доступны для ознакомления учителей и родителей школьников на сайте Национального института образования.

Учебники начали обновлять в Беларуси по требованию президента Александра Лукашенко. В этом году были обновлены 30 пособий, которые накануне на Республиканском педсовете высоко оценил и глава государства. Полностью новые учебники будут у учеников третьих и седьмых классов.

Однако за неделю до начала учебного года 2017/2018 значительная часть новых пособий еще не опубликована на портале Национального института образования, где с ними могли бы ознакомиться не только дети и родители, но и сами учителя.

Как рассказал в эфире Sputnik во время обсуждения итогов педсовета известный педагог Евгений Ливянт, учителям необходимо ознакомиться с содержанием учебников и планировать содержание уроков.

Кроме того, нет еще опубликованных календарно-тематических планов (КТП) по части предметов дальше, чем на первую четверть. То есть до сих пор не решено, какие темы будут изучать в школах во второй и последующих четвертях.

До сих пор не объявлена и стоимость учебных пособий на 2017/2018 учебный год.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме новых учебных пособий, по части предметов учителя не могут узнать и календарно-тематические планы.

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