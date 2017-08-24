ГАИ Минска постепенно запрещает въезд автомобилистам во дворы домов

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Все новые жилые микрорайоны в Минске проектируются с закрытым въездом во двор для автомобилей, сообщил в МПЦ Sputnik Беларусь заместитель начальника УГАИ ГУВД Минского горисполкома Андрей Зырянов.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ: 100% дорог возле школ в Минске проверены на безопасность

Пресс-конференция "Городская среда: насколько безопасна для ребенка дорога к школе" прошла в пятницу в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

При согласовании проекта ГАИ предлагает проектировщикам благоустраивать стоянку для автомобилей жильцов со стороны дороги. Для того чтобы у жильцов была возможность доставлять тяжелые грузы к дому, специалисты имеют возможность создавать двойные подъезды.

"Мы предлагаем проектировщику использовать опыт наших соседей. Это двойные подъезды. Выход и во двор и на улицу", — рассказал Андрей Зырянов.

По словам собеседника, такой концепции придерживались при согласовании проекта "Минск-Мир", а также новых жилых микрорайонов в Заводском районе.

Второе требование, которое предъявляет ГАИ при согласовании, — чтобы дорога ребенка к школе была безопасной.

"Проектировщик берет карандаши и показывает, как из каждого подъезда этого дома ребенок должен попасть в школу, за которой эти дома закреплены. Если карандаш будет пересекать хоть какой-то местный проезд, мы такой проект не согласовываем. Сделай так, чтобы ребенок, выйдя из подъезда, не переходил через наши перегруженные дворы, на которых ни одним знаком, ни одним контролем сейчас не наведешь порядок", — отметил собеседник агентства.