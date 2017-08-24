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Начался суд над мужчиной, избившем до смерти 4-летнюю дочь сожительницы
25.08.2017 17:20 — Новости Общества | Tut.by
В Могилевском областном суде 25 августа началось рассмотрение дела жителя деревни Амховая-1 Могилевского района Игоря Бурдова, обвиняемого в жестоком убийстве четырехлетней дочери своей сожительницы. По версии следствия, мужчина избил девочку и оставил в доме одну на всю ночь. Утром он вызвал врачей, но те спасти ребенка не смогли — малышка умерла в больнице от тяжелых травм.
31 марта об
Согласно зачитанным материалам дела, девочка
По словам Бурдова, он не хотел, чтобы девочка умерла, любил ее как родную дочь, тщательно за ней смотрел, и она называла его папой. «Девочка постоянно чем-то болела, я оставался с ней, и ей нравилось со мной оставаться», — утверждал он на предварительном следствии.
В ходе предварительного следствия обвиняемый менял показания относительно употребления спиртного и ударов, нанесенных девочке. Согласно первоначальным показаниям, вечером 30 марта за плач и неправильное поведение он избивал ее ремешком с пряжкой, ногой, толкал руками, она падала и ударялась головой об пол.
Ночью девочка стала хрипеть, и Бурдов вызвал скорую помощь, заявив, что у ребенка электротравма. Однако приехавшие врачи увидели многочисленные телесные повреждения и усомнились в словах мужчины. Они вызвали милицию, которая задержала его по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку.
Сегодня на суде Бурдов заявил, что раскаивается в содеянном, однако тех ударов, которые ему приписывают, он ей не наносил. Синяки у девочки были до 30 марта, заявил он, отмечая, что ранее давал другие показания, потому что якобы все хотел взять на себя и не хотел впутывать в это дело сожительницу. Поэтому теперь признает вину не полностью, как на предварительном следствии, а лишь частично.
Следующее заседание по данному делу назначено на 28 августа.
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Мужчина признает вину не полностью.
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