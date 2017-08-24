Начался суд над мужчиной, избившем до смерти 4-летнюю дочь сожительницы

В Могилевском областном суде 25 августа началось рассмотрение дела жителя деревни Амховая-1 Могилевского района Игоря Бурдова, обвиняемого в жестоком убийстве четырехлетней дочери своей сожительницы. По версии следствия, мужчина избил девочку и оставил в доме одну на всю ночь. Утром он вызвал врачей, но те спасти ребенка не смогли — малышка умерла в больнице от тяжелых травм.





31 марта об избитом ребенке в правоохранительные органы сообщили врачи бригады скорой медицинской помощи, которые прибыли по вызову. Девочка была доставлена в Могилевскую областную детскую больницу, где 7 апреля умерла от закрытой черепно-мозговой травмы , проявившейся ссадинами и кровоподтеками на голове, кровоизлияниями в мягкие ткани головы, под твердую и мягкую оболочки правого полушария головного мозга, осложнившейся отеком и сдавлением головного мозга. По подозрению в преступлении был задержан 26-летний сожитель матери ребенка. В момент избиения женщина находилась на работе.

Согласно зачитанным материалам дела, девочка умерла от 51 травматического воздействия , в том числе не менее 13 из них в голову. Вызвавший медиков Игорь Бурдов находился в состоянии несильного алкогольного опьянения.

По словам Бурдова, он не хотел, чтобы девочка умерла, любил ее как родную дочь, тщательно за ней смотрел, и она называла его папой. «Девочка постоянно чем-то болела, я оставался с ней, и ей нравилось со мной оставаться», — утверждал он на предварительном следствии.

В ходе предварительного следствия обвиняемый менял показания относительно употребления спиртного и ударов, нанесенных девочке. Согласно первоначальным показаниям, вечером 30 марта за плач и неправильное поведение он избивал ее ремешком с пряжкой, ногой, толкал руками, она падала и ударялась головой об пол.

Ночью девочка стала хрипеть, и Бурдов вызвал скорую помощь, заявив, что у ребенка электротравма. Однако приехавшие врачи увидели многочисленные телесные повреждения и усомнились в словах мужчины. Они вызвали милицию, которая задержала его по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку.

Сегодня на суде Бурдов заявил, что раскаивается в содеянном, однако тех ударов, которые ему приписывают, он ей не наносил. Синяки у девочки были до 30 марта, заявил он, отмечая, что ранее давал другие показания, потому что якобы все хотел взять на себя и не хотел впутывать в это дело сожительницу. Поэтому теперь признает вину не полностью, как на предварительном следствии, а лишь частично.

Следующее заседание по данному делу назначено на 28 августа.