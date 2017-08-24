Могилевский колледж искусств и библиотечный колледж объединили в одно учебное заведение

С 1 сентября Могилевский библиотечный колледж присоединяется к Могилевскому государственному колледжу искусств. Теперь это будет одно учреждение образования.



Фото: globus.tut.by

По сути, ничего не меняется, рассказала TUT.BY директор Могилевского государственного колледжа искусств — именно под этим названием будут работать объединенные учреждения образования — Ирина Жаббарова. Все специальности, которые можно было получить в библиотечном колледже, можно будет получить в колледже искусств. Более того, прием абитуриентов проходил в два разных учреждения.

По словам Ирины Жаббаровой, учебного процесса изменения также не коснутся. В связи с объединением оптимизируют лишь административный персонал. Заниматься учащиеся по-прежнему будут в разных зданиях — по крайней мере в первый год после объединения.

— Объединение пойдет на пользу учащимся. Все-таки библиотековедение и документоведение — узкоспециализированное образование. После объединения у ребят будет больше возможностей найти себя. Ведь у них будет больше и факультативных часов, и учебные спектакли, концерты, — пояснила Ирина Жаббарова и привела в пример госуниверситет культуры и искусств, где вместе получают высшее образование будущие библиотекари и работники культуры.