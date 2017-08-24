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Новый график: во сколько будут начинаться уроки
25.08.2017 18:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг — Sputnik. Уроки будут начинаться с девяти утра не только у значительной части минских школ, но и в областях Беларуси — многие комитеты по образованию уже огласили свое решение по данному вопросу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перенести время начала уроков на девять утра весной потребовал президент Беларуси: по его словам, так дети будут успевать высыпаться и будут более собраны на занятиях. Впрочем, решение о времени начала уроков каждая школа принимает самостоятельно — исходя из рекомендаций СанПИН и своих возможностей.
Как сообщили Sputnik в Комитете по образованию Мингорисполкома, школы с одной сменой будут начинать уроки в 9:00, с двумя — в 8:30. Аналогичная ситуация — во многих областях республики.
Хотя еще не все областные комитеты по образованию огласили свое решение, в большинстве школ будет именно такое расписание занятий. Точную статистику в Минобразования пока не приводят — ссылаются на то, что еще не все школы приняли решения.
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Белорусские школы с одной сменой будут начинать занятия с 9:00, а с двумя - с 8:30.
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