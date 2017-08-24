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Бывшего высокого столичного чиновника обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса
25.08.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by
В суд Первомайского района Минска поступило уголовное дело бывшего замглавы Партизанского района Николая Петрамовича. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Напомним, как
Сейчас дело Петрамовича передали в суд. Экс-чиновника обвиняют в следующем.
— покушение на мошенничество в особо крупном размере;
Николай Петрамович родился в 1978 году. Учился на следственно-экспертном факультете Академии МВД и в Московском юридическом институте. Окончил также Институт госслужбы Академии управления. Ранее Петрамович работал начальником управления кадров на «Интеграле» и возглавлял там организацию БРСМ.
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Дело по обвинению бывшего замглавы Партизанского района поступило в суд.
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