ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшего высокого столичного чиновника обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса

25.08.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суд Первомайского района Минска поступило уголовное дело бывшего замглавы Партизанского района Николая Петрамовича. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.


Николай Петрамович. Фото: «Минск-Новости»

Напомним, как рассказывали потерпевшие, бывший замглавы администрации Партизанского района и депутат Мингорсовета от Коммунистической партии Николай Петрамович взял в долг у многих людей крупные суммы и исчез в конце 2016 года. Его впоследствии уволили в связи с отсутствием на рабочем месте. Задержали Петрамовича в феврале 2017-го и возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Сейчас дело Петрамовича передали в суд. Экс-чиновника обвиняют в следующем.

— покушение на мошенничество в особо крупном размере;
— пособничество в даче взятки;
— подстрекательство к даче взятки повторно либо в крупном размере;
— приготовление к даче взятки повторно либо в крупном размере.

Николай Петрамович родился в 1978 году. Учился на следственно-экспертном факультете Академии МВД и в Московском юридическом институте. Окончил также Институт госслужбы Академии управления. Ранее Петрамович работал начальником управления кадров на «Интеграле» и возглавлял там организацию БРСМ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело по обвинению бывшего замглавы Партизанского района поступило в суд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Матушка з Кобрына робіць вышыванкі для дарослых і дзяцей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика