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Около 200 дополнительных мест создано в детских садах Бреста

25.08.2017 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В дошкольных учреждениях Бреста к началу нового учебного года создано около 200 дополнительных мест. Об этом сообщил начальник отдела образования, спорта и туризма горисполкома Анатолий Носков сегодня на конференции педагогических работников города.

В областном центре детские сады посещают более 16,6 тыс. мальчиков и девочек. По предварительным подсчетам, недостаток мест для дошкольников составляет примерно 1,3 тыс. Местные власти принимают меры по сокращению дефицита. «Дополнительно создано 200 мест в дошкольных учреждениях. В яслях-саду № 36 введен новый корпус, а также сделан текущий ремонт и дополнительно оборудовано групповое помещение. В яслях-саду № 27 появились новые места за счет переоснащения помещений, увеличена наполняемость групп. К 2019 году строительство новых объектов позволит нам увеличить количество мест в дошкольных учреждениях на 500», — рассказал Анатолий Носков. В соответствии с распоряжением о подготовке к празднованию 1000-летия Бреста уже начато возведение детского сада на 350 мест в микрорайоне ЮЗМР-2 и сада-школы, где сможет заниматься 471 ребенок, в микрорайоне Лагуна.

Анатолий Носков отметил, что на данный момент все учреждения образования города получили паспорта готовности к началу учебного года. Особое внимание было уделено созданию безопасных условий для пребывания учащихся. Во всех объектах проведен текущий ремонт. Также выделены средства на реконструкцию пищеблоков в средних школах № 25 и № 20, капитальный ремонт кровель в СШ № 6 и № 14.

По словам председателя горисполкома Александра Рогачука, местные власти нацелены на дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений образования. «Также необходимо адаптировать преподавание к современным требованиям и интересам молодежи. Надо искать новые формы и методы обучения. За счет городского бюджета мы будем поддерживать инновации в системе образования города. Не менее важно дальнейшее повышение авторитета учителя. Хочу обратить внимание, что сейчас в системе образования города нет ни одной вакансии. Люди ценят свою работу и профессию, и это хорошая тенденция», — резюмировал мэр.

 
Теги: Брест
 
 
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Анатолий Носков отметил, что на данный момент все учреждения образования города получили паспорта готовности к началу учебного года. Особое внимание было уделено...

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