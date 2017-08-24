Старшеклассники сельских школ Гомельской области будут получать рабочие профессии по субботам

В Гомельской области старшеклассников сельских школ будут обучать рабочим специальностям в шестой учебный день (по субботам) на базе учреждений профтехобразования. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник на областной августовской педагогической конференции.

Глава региона рассказал, что в 2017 году 296 выпускников школ получили свидетельство о присвоении квалификационного разряда по профессии, в том числе 186 по востребованным на сегодня в сельской местности специальностям «водитель колесных тракторов» и «машинист-тракторист категории А».

— Этого недостаточно, поэтому каждый старшеклассник во время учебы в сельской школе должен получить профессию. Это станет гарантом того, что ребята смогут трудоустроиться и иметь твердый заработок, независимо от того, продолжат они учебу или нет, — поставил задачу Владимир Дворник.

Соответствующее решение уже подготовлено Гомельским облисполкомом.

Чиновник обратил особое внимание на проблему здоровья детей, в частности их питания. Школьные буфеты должны продвигать здоровую пищу, а комбинатам школьного питания следует активнее приобретать продукцию предприятий Гомельской области.

Владимир Дворник отметил ежегодное увеличение объемов текущего ремонта, выполняемого за счет внебюджета. Только за первое полугодие на внебюджетные счета учреждений образования поступило около 8 млн рублей. Также на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос объем платных образовательных услуг. Подобная тенденция должна сохраниться, сказал председатель облисполкома.