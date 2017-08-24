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Торты, пирожные и зефир. Кондитерскую, созданную белорусами, в польском Гданьске назвали лучшей

25.08.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Кондитерской года в польском Гданьске назвали кафе «Le Délice». Заведение почти два года назад открыли перебравшиеся сюда минчане — супружеская пара Ольга и Дмитрий Должевские.


Кондитерская «Le Délice». Фото семьи Должевских

Как сообщает «Радио Польша», голосование устроила местная газета Dziennik Bałtycki. В номинации «Кондитерская года» больше всего голосов набрала «Le Délice».

Ольга Должевская по образованию — инженер-технолог. Она закончила Белорусский государственный технологический университет и Международную кулинарную академию в Киеве, посещала курсы известных французских и бразильских кондитеров.

Ольга занимается созданием десертов, а выпечкой и всеми административными делами занимается ее муж Дмитрий — юрист по образованию.

Говорят, что открыли кондитерскую во французском стиле, потому что кулинарная школа этой страны считается лучшей в мире. Но наряду с шоколадными тортами, фруктовыми пирожными и круассанами, предлагают своим посетителям и белорусский зефир.

— Мы хотим занять первое место на Expo Sweet, это самый престижный конкурс в Польше, который дает возможность участвовать в международном кондитерском конкурсе в итальянском Милане, — рассказывает о планах Дмитрий.


Дмитрий Должевский, Ольга Должевская и известная польская певица Сарса Маркевич (посередине).Фото со страницы кондитерской Le Délice в Facebook

Должевские вспоминают, что решение переехать в другую страну и радикально изменить жизнь далось не очень легко.

— Переехать в новую страну, где тебя никто не ждет и не помогает, с тремя детками очень тяжело. Но мы это сделали, ведь мы шли к своей мечте, — объясняет Ольга Должевская.

 
 
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Заведение почти два года назад открыли перебравшиеся сюда минчане - супружеская пара Ольга и Дмитрий Должевские.

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