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Торты, пирожные и зефир. Кондитерскую, созданную белорусами, в польском Гданьске назвали лучшей
25.08.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by
Кондитерской года в польском Гданьске назвали кафе «Le Délice». Заведение почти два года назад открыли перебравшиеся сюда минчане — супружеская пара Ольга и Дмитрий Должевские.
Как сообщает «
Ольга Должевская по образованию — инженер-технолог. Она закончила Белорусский государственный технологический университет и Международную кулинарную академию в Киеве, посещала курсы известных французских и бразильских кондитеров.
Ольга занимается созданием десертов, а выпечкой и всеми административными делами занимается ее муж Дмитрий — юрист по образованию.
Говорят, что открыли кондитерскую во французском стиле, потому что кулинарная школа этой страны считается лучшей в мире. Но наряду с шоколадными тортами, фруктовыми пирожными и круассанами, предлагают своим посетителям и белорусский зефир.
— Мы хотим занять первое место на Expo Sweet, это самый престижный конкурс в Польше, который дает возможность участвовать в международном кондитерском конкурсе в итальянском Милане, — рассказывает о планах Дмитрий.
Должевские вспоминают, что решение переехать в другую страну и радикально изменить жизнь далось не очень легко.
— Переехать в новую страну, где тебя никто не ждет и не помогает, с тремя детками очень тяжело. Но мы это сделали, ведь мы шли к своей мечте, — объясняет Ольга Должевская.
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Заведение почти два года назад открыли перебравшиеся сюда минчане - супружеская пара Ольга и Дмитрий Должевские.
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