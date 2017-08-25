В Узденском районе вопросы ремонта дорог актуальны и решаемы





При планировании дорожной программы работ согласно выделенному лимиту финансирования филиалом КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №163» в 2017 году выполнены следующие работы:

— строительство мостового перехода через р. Уса в д.Подъельники (мост построен и введен в эксплуатацию);

— текущий ремонт а/д. Н-9842 Узда-Могильно-Язвины (вид работ – устройство поверхностной обработки, протяженность отремонтированного участка составила 15 км).

Филиалом КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №163» в 2017 году запланированы и ведутся следующие виды работ:

— устройство тротуара в аг. Хотляны (тротуар соединит поселок и школу);

— текущий ремонт а/д. Н-23444 Озеро-Басмановка-Жмаки (протяженность ремонтируемого участка составляет 536 м, вид работ — устройство защитного слоя из асфальта, необходимость ремонта связана с аварийностью, а именно присутствие критической ямочности, заниженных обочин, трещин, разрушений);

— текущий ремонт а/д. Н-9876 Дещенка-Горбаты (протяженность ремонтируемого участка составляет 1450 м, вид работ — устройство защитного слоя из асфальта, необходимость ремонта связана также с аварийностью, а именно присутствие критической ямочности, заниженных обочин, трещин, разрушений);

Помимо дорожно-строительных работ филиал занимается содержанием и текущим ремонтом дорог: улиц сельских населенных пунктов в д. Володьки, д. Кривели, д. Глинки, установка дорожных знаков по населенным пунктам и прочее.

Без внимания не остаются обращения граждан. В случае их поступления производится ремонт улиц сельских населенных пунктов, установка дорожных знаков, грейдирование и прочее.

Филиал КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №163»

Адрес: 223411 г. Узда, ул. Октябрьская, 37.

Контактные телефоны: начальник (8-01718) 65-6-49, планово-производственный отдел: 51-4-88, диспетчер тел/факс(8-01718) 51-4-78.

Электронная почта: drs163@mail.belpak.by

Время работы филиала: с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни: суббота и воскресенье.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Узденском районе вопросы ремонта дорог актуальны и решаемы При планировании дорожной программы работ согласно выделенному лимиту финансирования филиалом КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №163» в 2017 году выполнены...