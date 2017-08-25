Лукашенко встретился с «Динамо-Минск» после их поражения

Президент заявил, что будет хорошо относиться к клубу, если спортсмены будут играть достойно.

Об этом он заявил в пятницу на встрече с хоккейным клубом «Динамо-Минск».

Президент отметил, что клубу государство выделяет немалые деньги, хотя у него есть и спонсоры, готовые платить из своего кармана, но это «мизер», заявил он – в основном, деньги на хоккей дает государство.

При этом он отметил, что деньги все же не главное, а главное – это болельщики, которые приходят на игру.

«Думаю, не надо вам рассказывать, с каким настроением они уходят, когда вы проигрываете. А еще хуже, когда вы не показываете нормальной игры, когда вы выходите на лед для того, чтобы покататься, размяться, может, в хоккей поиграть. Но вы не боретесь», – заявил президент.

По его словам, спорт сегодня – это не борьба, а война, которая приобрела характер большой политики, и спортсмены становятся политическими игроками. «И я бы вас очень просил, чтобы вы ценили настроения, ту боль, которую переживают ваши настоящие фанаты, болельщики, когда вы плохо играете. Люди – это главное, и вы их подвести не можете».

Лукашенко считает, что «зубрам» нужно вести себя на площадке самоотверженно, и подчеркнул, что он сам, и весь народ ждет от «зубров» хорошей игры, и тогда они будут побеждать, радовать свой народ.

«Мы ничего не пожалеем для команды, если она будет достойно выступать и выполнять данные обещания», – заявил Лукашенко.