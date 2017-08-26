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Обнародованы новые цены на школьные учебники

26.08.2017 09:25 — Новости Общества | БелТА  
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Обнародованы новые цены на школьные учебники
Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнародованы новые цены на школьные учебники в 2017/2018 учебном году. Соответствующее постановление Министерства образования Беларуси от 10 августа №104 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, стоимость всего комплекта из 11 учебников для первого класса составляет Br16,49, для второго класса - Br19,52 (11 учебников), для третьего класса - Br21,96 (13 учебников), для четвертого класса - Br13,4 (12 учебников), для пятого класса - Br24,02 (16 учебников), для шестого класса - Br26,64 (13 учебников), для седьмого класса - Br40,57 (14 учебников), для восьмого класса - Br17,59 (14 учебников), для девятого класса - Br16,06 (16 учебников), для десятого класса - Br22,17 (15 учебников), для одиннадцатого класса - Br27,97 (16 учебников).

Согласно постановлению Совета Министров от 24 июня 2011 года №839, плата за пользование учебниками и учебными пособиями лицами при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования за I-XI классы взимается в размере 50% стоимости соответствующих комплектов учебников и учебных пособий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнародованы новые цены на школьные учебники в 2017/2018 учебном году. Соответствующее постановление Министерства образования Беларуси...

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