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Индивидуальный предприниматель из Кобрина осужден на четыре года колонии за мошенничество

26.08.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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За мошенничество осужден 29-летний индивидуальный предприниматель из Кобрина.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Екатерина Пакало, мужчина с 2012 года по 2014-й путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами трех своих знакомых на общую сумму около 300 млн неденоминированных рублей.

Житель Кобрина позиционировал себя как успешного предпринимателя в сфере купли-продажи и ремонта автомобилей и брал деньги под предлогом развития бизнеса, совместной покупки автомобиля с последующей перепродажей, приобретения диагностического компьютерного оборудования для ремонта автомобилей.

Кроме того, в июне 2014 года путем обмана он получил в трех банках кредиты на общую сумму 180 млн неденоминированных рублей, в октябре 2014 года — целевой кредит в размере 30 тыс. долларов США и получил первый транш в 2,5 тыс. долларов. Получить остальные 27,5 тыс. долларов ему не удалось, так как он не смог подтвердить, на что потратил выданную ранее валюту, и банк приостановил дальнейшую выдачу кредита.

Деньги людям и банкам предприниматель не возвратил.

22 мая 2017 года суд Кобринского района признал мужчину виновным по ч.ч.1, 2, 3, 4 ст. 209 УК, ч.1 ст. 14, ч. 4. ст. 209 УК и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискаций имущества.

25 августа судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила данный приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

Ранее мужчина судим не был. Иски о взыскании ущерба с осужденного будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

 
 
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Житель Кобрина позиционировал себя как успешного предпринимателя в сфере купли-продажи и ремонта автомобилей и брал деньги под предлогом развития бизнеса.

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