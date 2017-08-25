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Стало известно, сколько заплатят родители за школьные учебники

26.08.2017 10:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг — Sputnik. Меньше всего за пользование учебниками и пособиями в 2017-2018 учебном году придется заплатить родителям учеников 4-х классов — 6 рублей 70 копеек. Стоимость комплекта оценена в 13 рублей 40 копеек.

Стало известно, сколько заплатят родители за школьные учебники
© Sputnik / Виктор Толочко
Школьные учебники полностью заменят к 2019 году

Самые большие траты ждут родителей школьников, которые идут в 7-й класс. За пользование надо будет заплатить 20 рублей 48 копеек. Стоимость комплекта составит 40 рублей 57 копеек.

Информация о стоимости комплектов и платы за пользование учебными пособиями содержится в соответствующем постановлении Министерства образования, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

В постановлении напоминается, что сумма платы за пользование школьными учебниками и пособиями рассчитана в соответствии с постановлением Совмина № 839 "О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование". Согласно этому документу, плата составляет половину стоимости комплекта.

Родителям придется заплатить за пользование учебниками

  • В первом классе — 8,24 рубля (стоимость комплекта 16,49)
  • Во втором классе — 9,76 (19,52)
  • В третьем классе —10,98 (21,96)
  • В четвертом классе —6,7 (13,4)
  • В пятом классе — 12,01 (24,02)
  • В шестом классе — 13,32 (26,64)
  • В седьмом классе —20,28 (40,57)
  • В восьмом классе — 8,79 (17,59)
  • В девятом классе — 8,03 (16,06)
  • В десятом классе —11,08 (22,17)
  • В одиннадцатом классе — 13,98 (27,97)

Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил на Республиканском педсовете, который прошел в Минске 23-24 августа, что к 1 сентября новые учебники должны быть полностью готовы. При этом он отметил, что это не значит, что представленные учебники будут идеальными, поскольку "создание учебников — это постоянное творчество, мы постоянно будем что-то менять, добавлять, совершенствовать".

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление Министерства образования об установлении стоимости учебных пособий для школьников и дошколят опубликовано на Национальном правовом портале.

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