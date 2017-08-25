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Стало известно, сколько заплатят родители за школьные учебники
26.08.2017 10:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Меньше всего за пользование учебниками и пособиями в 2017-2018 учебном году придется заплатить родителям учеников 4-х классов — 6 рублей 70 копеек. Стоимость комплекта оценена в 13 рублей 40 копеек.
© Sputnik / Виктор Толочко
Самые большие траты ждут родителей школьников, которые идут в 7-й класс. За пользование надо будет заплатить 20 рублей 48 копеек. Стоимость комплекта составит 40 рублей 57 копеек.
Информация о стоимости комплектов и платы за пользование учебными пособиями содержится в соответствующем постановлении Министерства образования, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
В постановлении напоминается, что сумма платы за пользование школьными учебниками и пособиями рассчитана в соответствии с постановлением Совмина № 839 "О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование". Согласно этому документу, плата составляет половину стоимости комплекта.
Родителям придется заплатить за пользование учебниками
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Постановление Министерства образования об установлении стоимости учебных пособий для школьников и дошколят опубликовано на Национальном правовом портале.
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