Режимный объект. Как содержат и лечат людей в витебском СИЗО-2

СИЗО-2 исполнилось 220 лет. Чтобы увидеть, что скрыто за высокой стеной этого учреждения, корреспондент « СБ Беларусь Сегодня » приехал в Витебск.





История учреждения началась в XVIII веке: в 1797 году российская императрица Екатерина II велела выделить участок под строительство острога .

В архивах сказано: «В Губернском городе Витебске построению Смирительного и рабочего домов и тюрьмы с Острогом для содержания колодников занята земля близ городского окопа, яко способнейшая вниз по течению реки Двины при конце города».

И вот я в этом здании на улице Гагарина, 2.

В СИЗО содержатся люди, которые еще не осуждены, они под следствием или ждут отправки в исправучреждение после решения суда. Замначальника СИЗО-2 Алексей Рогожинский провел небольшой экскурс: за два с лишним столетия тюремный замок сменил множество названий. Когда-то здесь была губернская тюрьма, исправительный и губернский дом предварительного заключения, тюрьма № 1 УВД области. Следственным изолятором учреждение стало с 1964-го.

Подполковник внутренней службы Рогожинский удивил рассказами о находках во время ремонта в 2011-м: «На чердаке старого корпуса мы находили почтовые открытки, датированные 1911 годом, камерный замок, лапти, фрагменты документов».





Все помещения СИЗО отремонтированы, имеют современный вид, камеры для содержания подследственных соответствуют предъявляемым требованиям. Среди новшеств — убирают так называемые «реснички». Камеры оборудуют окнами, которые можно будет полностью открывать, что позволит улучшить медико-санитарное обеспечение содержащихся под стражей.





В СИЗО № 2 — 15 медицинских работников (сегодня в изоляторе лимит рассчитан на 900 человек, а содержится около 700). Условия работы медиков в пенитенциарных учреждениях значительно отличаются от условий работы в гражданских больницах и поликлиниках.

— Здесь все же режимный объект, — говорит врач-терапевт Александр Ющенко. За его плечами 27 лет общего стажа в уголовно-исполнительной системе.

— Мы проводим амбулаторный прием. Если надо — оказываем помощь. Лица, принятые в СИЗО, в день поступления проходят первичное медосвидетельствование и санобработку. Обязательно и прохождение рентгенобследования, сдача теста на ВИЧ, анализ крови. Медосмотры и врачебные обходы проводим регулярно. Обращаются за помощью к медработнику во время ежедневного обхода камер, а в случае острого заболевания — к любому сотруднику СИЗО, — объясняет Ющенко.





Медицинскую помощь, в том числе обеспечение медикаментами по врачебным назначениям, оказывают бесплатно. Если препаратов в аптеке медчасти нет, то по назначению лечащего врача разрешено получение медицинской бандероли.

Для оказания экстренной помощи, прохождения дополнительного обследования, установления (подтверждения) диагноза пациентов нередко направляют в гражданские поликлиники. Доктор Ющенко не исключает и такие случаи, когда попавший в ситуацию уголовного преследования человек ищет все возможные пути для облегчения своей участи, используя для этого действительное или мнимое наличие тяжелых заболеваний.

Врачи учреждения принимают решения, руководствуясь законом и профессиональным долгом: есть основания направить на освидетельствование — направят, нет — мотивированно откажут.

— Порой, вместо того чтобы действительно помочь человеку, отвлекаешься на то, чтобы отвечать на «вбросы» извне и тратить время на объяснения, что медицина порой не всесильна, — сетует Александр Ющенко. — Недавно родственники нашего бывшего пациента поставили нам в вину несвоевременное оказание медпомощи. По их мнению, мы поздно направили их близкого в соответствующее учреждение Минздрава. А этот человек поступил к нам с онкозаболеванием — рак 4-й степени. После установления диагноза следователь изменил меру пресечения и человек вернулся домой. Но через несколько дней онкологическое заболевание стало причиной его смерти. К сожалению, летальный исход при такой болезни не редкость. Однако родственники остались недовольны результатами проведенной проверки, они убеждены: если бы человека вывезли на два дня раньше, то могли бы предотвратить смерть. Возможно ли было остановить такую болезнь пациента в условиях СИЗО? Думаю, что ответ на этот вопрос очевиден.





Несмотря на определенные трудности, сотрудники медчасти изолятора продолжают следовать клятве Гиппократа. Руководство учреждения также держит под контролем вопросы, связанные с медобеспечением содержащихся в СИЗО.

— За последние годы следственный изолятор сильно преобразился, — подключается к разговору начальник учреждения Эдуард Куриленко. — Изменились пищеблок, банно-прачечный комбинат, заменили все отопительные и водоснабжающие коммуникации, сделали капремонт КПП-1, следственных кабинетов, дежурной части, внутренних постов. Построили новое здание штаба и шлюз, реконструировали прогулочные дворики, помещения отряда хозобслуживания. Отремонтировали камеры в режимных корпусах, оборудовали камеру для людей с ограниченными возможностями. В этом году предстоит сдача еще одного объекта.

К тем, кто проходит службу в пенитенциарной системе, предъявляются высокие требования, это касается и физической подготовки, и морально-нравственных качеств, говорит руководитель СИЗО:

— Служба в следственном изоляторе требует большого терпения, стрессоустойчивости и отдачи сил. Сотрудники заслуживают благодарности и понимания, — говорит руководитель СИЗО.