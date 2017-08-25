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Режимный объект. Как содержат и лечат людей в витебском СИЗО-2
26.08.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by
СИЗО-2 исполнилось 220 лет. Чтобы увидеть, что скрыто за высокой стеной этого учреждения, корреспондент «
В архивах сказано: «В Губернском городе Витебске построению Смирительного и рабочего домов и тюрьмы с Острогом для содержания колодников занята земля близ городского окопа, яко способнейшая вниз по течению реки Двины при конце города».
И вот я в этом здании на улице Гагарина, 2.
В СИЗО содержатся люди, которые еще не осуждены, они под следствием или ждут отправки в исправучреждение после решения суда. Замначальника СИЗО-2 Алексей Рогожинский провел небольшой экскурс: за два с лишним столетия тюремный замок сменил множество названий. Когда-то здесь была губернская тюрьма, исправительный и губернский дом предварительного заключения, тюрьма № 1 УВД области. Следственным изолятором учреждение стало с 1964-го.
Подполковник внутренней службы Рогожинский удивил рассказами о находках во время ремонта в 2011-м: «На чердаке старого корпуса мы находили почтовые открытки, датированные 1911 годом, камерный замок, лапти, фрагменты документов».
— Здесь все же режимный объект, — говорит врач-терапевт Александр Ющенко. За его плечами 27 лет общего стажа в уголовно-исполнительной системе.
— Мы проводим амбулаторный прием. Если надо — оказываем помощь. Лица, принятые в СИЗО, в день поступления проходят первичное медосвидетельствование и санобработку. Обязательно и прохождение рентгенобследования, сдача теста на ВИЧ, анализ крови. Медосмотры и врачебные обходы проводим регулярно. Обращаются за помощью к медработнику во время ежедневного обхода камер, а в случае острого заболевания — к любому сотруднику СИЗО, — объясняет Ющенко.
Медицинскую помощь, в том числе обеспечение медикаментами по врачебным назначениям, оказывают бесплатно. Если препаратов в аптеке медчасти нет, то по назначению лечащего врача разрешено получение медицинской бандероли.
Для оказания экстренной помощи, прохождения дополнительного обследования, установления (подтверждения) диагноза пациентов нередко направляют в гражданские поликлиники. Доктор Ющенко не исключает и такие случаи, когда попавший в ситуацию уголовного преследования человек ищет все возможные пути для облегчения своей участи, используя для этого действительное или мнимое наличие тяжелых заболеваний.
Врачи учреждения принимают решения, руководствуясь законом и профессиональным долгом: есть основания направить на освидетельствование — направят, нет — мотивированно откажут.
— Порой, вместо того чтобы действительно помочь человеку, отвлекаешься на то, чтобы отвечать на «вбросы» извне и тратить время на объяснения, что медицина порой не всесильна, — сетует Александр Ющенко. — Недавно родственники нашего бывшего пациента поставили нам в вину несвоевременное оказание медпомощи. По их мнению, мы поздно направили их близкого в соответствующее учреждение Минздрава. А этот человек поступил к нам с онкозаболеванием — рак 4-й степени. После установления диагноза следователь изменил меру пресечения и человек вернулся домой. Но через несколько дней онкологическое заболевание стало причиной его смерти. К сожалению, летальный исход при такой болезни не редкость. Однако родственники остались недовольны результатами проведенной проверки, они убеждены: если бы человека вывезли на два дня раньше, то могли бы предотвратить смерть. Возможно ли было остановить такую болезнь пациента в условиях СИЗО? Думаю, что ответ на этот вопрос очевиден.
— За последние годы следственный изолятор сильно преобразился, — подключается к разговору начальник учреждения Эдуард Куриленко. — Изменились пищеблок, банно-прачечный комбинат, заменили все отопительные и водоснабжающие коммуникации, сделали капремонт КПП-1, следственных кабинетов, дежурной части, внутренних постов. Построили новое здание штаба и шлюз, реконструировали прогулочные дворики, помещения отряда хозобслуживания. Отремонтировали камеры в режимных корпусах, оборудовали камеру для людей с ограниченными возможностями. В этом году предстоит сдача еще одного объекта.
К тем, кто проходит службу в пенитенциарной системе, предъявляются высокие требования, это касается и физической подготовки, и морально-нравственных качеств, говорит руководитель СИЗО:
— Служба в следственном изоляторе требует большого терпения, стрессоустойчивости и отдачи сил. Сотрудники заслуживают благодарности и понимания, — говорит руководитель СИЗО.
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Корреспондент увидел то, ч то скрыто за высокой стеной учреждения.
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