Сирийская девочка, которой удалили опухоль, пока остается в Беларуси

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Сирийская девочка, прибывшая на отдых в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко, у которой белорусские медики удалили опухоль, не сможет поехать домой с остальной группой детей, сообщила Sputnik пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.



© Sputnik Варвара Гертье Белорусские врачи удалили опухоль девочке, приехавшей на отдых из Сирии

У 10-летней девочки из Сирии, которая отдыхала в НДЦ "Зубренок", накануне при плановом осмотре обнаружили новообразование. Сирийку доставили для консультации в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где после получения разрешения была проведена срочная операция .

По словам Людмилы Высоцкой, сирийка продолжает находиться под присмотром врачей, поэтому девочка не поедет домой 28 августа с остальными детьми из Сирии.

"Дети улетят в понедельник, она улетит попозже. Когда врачи скажут, что ей можно ехать, она поедет", — сказала пресс-секретарь.

На данный момент пациентка находится в РНПЦ детской онкологии. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

С 14 по 28 дети из Сирии находятся на отдыхе в лагере "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" и Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Гости прибыли по приглашению белорусского президента. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал в мае этого года. Всего на отдых в Беларусь прибыли 80 сирийцев, некоторые являются сиротами.