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Сирийская девочка, которой удалили опухоль, пока остается в Беларуси
26.08.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг — Sputnik. Сирийская девочка, прибывшая на отдых в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко, у которой белорусские медики удалили опухоль, не сможет поехать домой с остальной группой детей, сообщила Sputnik пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
© Sputnik Варвара Гертье
У 10-летней девочки из Сирии, которая отдыхала в НДЦ "Зубренок", накануне при плановом осмотре обнаружили новообразование. Сирийку доставили для консультации в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где
По словам Людмилы Высоцкой, сирийка продолжает находиться под присмотром врачей, поэтому девочка не поедет домой 28 августа с остальными детьми из Сирии.
"Дети улетят в понедельник, она улетит попозже. Когда врачи скажут, что ей можно ехать, она поедет", — сказала пресс-секретарь.
На данный момент пациентка находится в РНПЦ детской онкологии. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.
С 14 по 28 дети из Сирии находятся на отдыхе в лагере "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" и Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Гости прибыли по приглашению белорусского президента. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал в мае этого года. Всего на отдых в Беларусь прибыли 80 сирийцев, некоторые являются сиротами.
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Группа сирийских детей, прибывших на отдых в республику, возвращается домой 28 августа.
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