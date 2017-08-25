ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сирийская девочка, которой удалили опухоль, пока остается в Беларуси

26.08.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Сирийская девочка, прибывшая на отдых в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко, у которой белорусские медики удалили опухоль, не сможет поехать домой с остальной группой детей, сообщила Sputnik пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

Сирийская девочка, которой удалили опухоль, пока остается в Беларуси
© Sputnik Варвара Гертье
Белорусские врачи удалили опухоль девочке, приехавшей на отдых из Сирии

У 10-летней девочки из Сирии, которая отдыхала в НДЦ "Зубренок", накануне при плановом осмотре обнаружили новообразование. Сирийку доставили для консультации в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где после получения разрешения была проведена срочная операция.

По словам Людмилы Высоцкой, сирийка продолжает находиться под присмотром врачей, поэтому девочка не поедет домой 28 августа с остальными детьми из Сирии.

"Дети улетят в понедельник, она улетит попозже. Когда врачи скажут, что ей можно ехать, она поедет", — сказала пресс-секретарь.

На данный момент пациентка находится в РНПЦ детской онкологии. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

С 14 по 28 дети из Сирии находятся на отдыхе в лагере "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" и Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Гости прибыли по приглашению белорусского президента. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал в мае этого года. Всего на отдых в Беларусь прибыли 80 сирийцев, некоторые являются сиротами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа сирийских детей, прибывших на отдых в республику, возвращается домой 28 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Празарокі. Рэпартаж з радзімы "айца" беларускага тэатра Ігната Буйніцкага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика