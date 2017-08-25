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Пользование учебниками для некоторых классов подорожало в 2,5 раза
26.08.2017 14:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг — Sputnik. Плата за пользование учебниками и пособиями в 2016-2017 году увеличена для школьников почти всех классов. Исключение составляют комплекты для учеников шестых и десятых классов, плата за пользование которыми оказалась незначительно снижена — на 72 и 38 копеек, соответственно.
© Фото: личный архив К.Данцевич
Информация о стоимости комплектов и плате за пользование учебными пособиями содержится в соответствующем постановлении Министерства образования, которое
В постановлении говорится, что величина платы за пользование школьными учебниками и пособиями рассчитана в соответствии с постановлением Совмина № 839 "О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование". Согласно этому документу,
Согласно опубликованным цифрам, больше всего подорожал комплект учебников для учеников 7-х классов. Если в прошлом году за пользование учебниками и пособиями надо было заплатить 8,12 рубля, то родителям нынешних семиклассников придеться выложить более 20 рублей.
Почти в два раза подорожал и комплект учебников для третьеклассников. Если в минувшем году плата за пользование учебниками составляла 5 рублей 50 копеек, то в этом году она увеличена до 10 рублей 98 копеек.
Sputnik публикует сравнительные данные платы за пользование учебниками в нынешнем и прошлом (в скобках) учебных годах.
В первом классе — 8,24 рубля (плата в 2016-2017 учебном году 5,61)
Не исключено, что внушительный рост стоимости учебников для третьих и седьмых классов связан с тем, что они полностью обновлены. К новому учебному году по требованию президента подготовили порядка 30 новых пособий. Часть из них
За неделю до начала учебного года специалисты отмечали, что значительная часть этих пособий представлена на портале Национального института образования, где с ними могли бы ознакомиться не только дети и родители, но и сами учителя.
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Если в минувшем учебном году за пользование комплектом учебников родители семиклассников платили чуть более 8 рублей, то в этом году придется заплатить за...
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