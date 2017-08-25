Пользование учебниками для некоторых классов подорожало в 2,5 раза

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Плата за пользование учебниками и пособиями в 2016-2017 году увеличена для школьников почти всех классов. Исключение составляют комплекты для учеников шестых и десятых классов, плата за пользование которыми оказалась незначительно снижена — на 72 и 38 копеек, соответственно.



© Фото: личный архив К.Данцевич Накладно ли платить за школьные учебники: мнение мамы 3 детей

Информация о стоимости комплектов и плате за пользование учебными пособиями содержится в соответствующем постановлении Министерства образования, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

В постановлении говорится, что величина платы за пользование школьными учебниками и пособиями рассчитана в соответствии с постановлением Совмина № 839 "О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование". Согласно этому документу, плата составляет половину стоимости комплекта .

Согласно опубликованным цифрам, больше всего подорожал комплект учебников для учеников 7-х классов. Если в прошлом году за пользование учебниками и пособиями надо было заплатить 8,12 рубля, то родителям нынешних семиклассников придеться выложить более 20 рублей.

Почти в два раза подорожал и комплект учебников для третьеклассников. Если в минувшем году плата за пользование учебниками составляла 5 рублей 50 копеек, то в этом году она увеличена до 10 рублей 98 копеек.

Sputnik публикует сравнительные данные платы за пользование учебниками в нынешнем и прошлом (в скобках) учебных годах.

В первом классе — 8,24 рубля (плата в 2016-2017 учебном году 5,61)

Во втором классе — 9,76 (7,70)

В третьем классе —10,98 (5,50)

В четвертом классе —6,7 (6,69)

В пятом классе — 12,01 (10,76)

В шестом классе — 13,32 (14,04)

В седьмом классе —20,28 (8,12)

В восьмом классе — 8,79 (8,70)

В девятом классе — 8,03 (8,01)

В десятом классе —11,08 (11,46)

В одиннадцатом классе — 13,98 (11,98)

Не исключено, что внушительный рост стоимости учебников для третьих и седьмых классов связан с тем, что они полностью обновлены. К новому учебному году по требованию президента подготовили порядка 30 новых пособий. Часть из них была представлена 24 августа на Республиканском педсовете . Александр Лукашенко высоко оценил новые учебники.

За неделю до начала учебного года специалисты отмечали, что значительная часть этих пособий представлена на портале Национального института образования, где с ними могли бы ознакомиться не только дети и родители, но и сами учителя.