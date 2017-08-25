Ностальгия по СССР: автомат с газировкой установили в Витебске

ВИТЕБСК, 26 авг — Sputnik, Павел Вур. Газировку можно купить с сиропами белорусского производства трех видов: тархун, дюшес и вишня, причем доплатив, желающий получает двойную порцию подсластителя. Автомат принимает только монеты и сдачи не выдает.

"В Союзе было дешевле"

Автоматы с водой в СССР были очень популярны и зачастую к ним даже выстраивались очереди. Тем более что в советские времена это было копеечное удовольствие: одна копейка за обычную воду, три — за газировку с сиропом и пять копеек, если человек хотел добавить в стакан двойную порцию сиропа.



© Sputnik/ Павел Вур Цены на воду с сиропами в автомате указаны в старых рублях

Сейчас же, то ли из-за большого ассортимента напитков в магазинах, то ли из-за того, что "копеечное удовольствие" поднялось в цене, к автомату нет ожидаемых очередей.

"Знаете, в Союзе эта вода была значительно дешевле", — поделился своим мнением проходивший мимо житель города.

Стоимость стаканчика газированной воды составляет 50 копеек, с добавлением одной порции сиропа — рубль, а за газировку с "двойным сиропом" придется отдать полтора рубля. Это недешево, особенно, если учесть, что в магазине за эти деньги можно купить полуторалитровую бутылку напитка.

"Проблема в том, что мы не можем сделать воду дешевле, поскольку дорого стоят аренда места в торговом центре и электроэнергия, кроме того, нужно отдавать деньги на расходные материалы и оплачивать налоги. Откровенно говоря, только сейчас автомат начал приносить минимальную прибыль. По нашим подсчетам, он окупится, самое раннее, через два года", — рассказал Sputnik, владелец агрегата Алексей.



© Sputnik/ Павел Вур Конечно, вода не из дешевых, но попробовать можно

По его словам, поначалу автомат стоял на железнодорожном вокзале, но поскольку там выделили для него неудачное место, напитки практически не покупали. В торговом же центре, несмотря на высокую аренду, работать выгоднее: за день воду покупают от десяти до двадцати человек.

Стакан на цепь

Сам аппарат сделан в России и стилизован под советские автоматы с газировкой 60-70 годов. Его даже специально раскрасили в красный цвет для полного сходства с "предками", но от "советских" наклеек Алексей решил отказаться.

"Вода с сиропом, в принципе, вкусная, но хотелось бы, как в советские времена, чтобы еще был граненый стакан, а не эти пластиковые "фунфырики", — поделился впечатлениями от дегустации Александр.



© Sputnik/ Павел Вур Сейчас воду наливают в пластиковые стаканчики, а не стеклянные

"А мне нравится, что стаканчики пластиковые — не очень хочется пить из тары, которой до этого не понятно кто пользовался", — парировала Катерина, купившая воды с сиропом "на пробу".

"Стеклянный стакан, чтобы было совсем "как тогда", мы не можем поставить, поскольку, во-первых, автоматы изначально делаются с расчетом на пластиковые стаканчики. Во-вторых, одноразовая посуда гигиеничнее. И, в-третьих, зная наших людей, стеклянный стакан пришлось бы сразу приковать цепью к автомату", — объяснил владелец.



© Sputnik/ Павел Вур В Витебске пока один автомат, наливающий газированную воду, как в СССР

В планах у Алексея, если бизнес будет нормально развиваться, в следующем сезоне поставить где-нибудь в городе еще один "советский" автомат с газировкой.