Если свекровь – монстр: психолог рассказал, как спасать ситуацию

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Есть популярная шутка: "во всем виноваты двое: муж и свекровь". Между тем, она не лишена смысла. Многие женщины не могут найти общий язык со свекровью. Жалуются, что она помыкает своим сыном и дает бесполезные советы. Нередко свекровь обвиняют и в разводе: дескать — не давала жить спокойно.

Находит коса на камень

Сам по себе конфликт не так опасен, как его малюют, ведь он часто выполняет коммуникационную функцию, напоминает семейный психолог Роман Крючков.

"Человек пытается что-то донести до другого, а тот его не слышит, тогда и случается конфликт. Тем самым ставит "большой восклицательный знак" в общении, после чего собеседник, наконец, начинает осознавать, что это важно", — убежден специалист.

В семье, особенно молодой, конфликты часто происходят потому, что вместе начинают жить люди, воспитанные в разных семьях с иногда полярно-противоположными укладами жизни, традициями и нормами. Эти ссоры абсолютно нормальны. Если рассматривать конфликт в позитивном ключе, то он нужен супругам для того, чтобы договориться.

"Например, муж и жена решают, что в их семье не будет так, как в родительской, они создадут что-то свое", — рассказал Роман.

Что же касается конфликтов между невесткой и свекровью, то чаще всего они возникают из-за борьбы за власть. И тут стоит обратить внимание на одну важную вещь. Одна женщина пытается установить контроль над мужем, другая — над сыном.

В такой семье мама зачастую не отпускает сына, отмечает Роман Владимирович. Она не признает в нем самостоятельного мужчину, который может делать выбор. Кстати, как показывает практика, такие женщины нередко имеют власть и над своим мужем. В такой семье фактически царит матриархат.

Однако самое интересное — у невестки тоже зачастую похожий сценарий в семье. То есть у нее такая же властная мама. Говорят ведь, похожее тянется к похожему. Следуя примеру своей матери, молодая девушка подсознательно ищет себе либо инфантильного мужчину, либо того, кто готов занять подчиненное положение. А когда находит, начинаются конфликты с его матерью. Коса находит на камень.

Границы счастья

Желание побороться за власть, отмечает психолог, часто даже не осознается человеком. У него есть четко сформированная модель отношений на основе родительских, есть потребность властвовать.

"И есть мужчина, который допускает отношения с такой партнершей", — добавляет Крючков.



© Sputnik / Виктор Толочко Психолог Зыгмантович: многим сегодня легче в одиночку, чем в паре

Как быть, если семья уже создана? Психолог советует всем сторонам быть мудрее и пытаться разговаривать и договариваться. Молодым людям важно понять: отныне их семья — на первом месте. В первую очередь идут они сами, их дети и планы, а потому уже планы и дела родителей.

Конечно, бывает, что родители сохраняют сильное влияние над мужем или женой. Нередко даже пытаются воспитывать внуков, как своих детей. Но тут важно четко обозначить границы своей семьи.

"Иначе свекровь, как и теща, с неуемной энергией с пренебрежением к чужим границам совершенно элементарно может расстроить отношения своего ребенка. Это происходит довольно часто", — говорит Роман Владимирович.

Смотря у кого спрашивать

Сложность ситуации состоит в том, что обе женщины находятся в разных "весовых" категориях. Невестке может быть трудно защитить свои "границы".

Тут психолог дает важный совет. Не всегда молодой девушке хватает знаний, как поступить в сложной ситуации, и она идет за консультацией к подругам или родственникам. В этой ситуации лучше, отмечает Роман Крючков, думать своей головой. Ведь ответственность все равно лежит девушке, а не на советчиках. В обратном случае лучше обращаться к тем, кто смог построить счастливую и устойчивую семью. Спрашивать советы на женских форумах или у разведенных подруг — это зло в чистом виде.

"Не потому что они неполноценны. Просто подсознательно эти люди способны подталкивать человека к принятию решения, которые приняли сами. Но с большой долей вероятности они могли ошибиться", — поясняет специалист.

Забегая наперед, молодым девушкам психолог советует выходить замуж не только за того мужчину, с которым комфортно, но и с родственниками которого с большой долей вероятности не будет конфликтов. Самостоятельного и психологически зрелого, не инфантильного.

"Но тут вопрос вот в чем: причина-то не только в нем, но и в ней. Решения принимают оба", — отмечает Роман Владимирович.

И если семейная проблема все-таки назревает — не спешите рубить с плеча и махать шашкой. Возможно консультация семейного психолога сможет все расставить на свои места.