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В сюжете БТ про врача-педофила использовали видео с известным реаниматологом

26.08.2017 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В репортаже программы «Зона Икс» про врача-педофила использовали видео с известным детским реаниматологом — этот неприятный казус заметила читательница CityDog.by.

Неделю назад на канале Беларусь-1 в программе «Зона Икс» прошел сюжет про завотделения Крупской больницы, который «предстанет перед судом по обвинению в педофилии». В сюжете показали видеоряд, в том числе с мужчиной-врачом, по профилю и затылку которого наша читательница узнала завотделением анестезии и реанимации Минской детской инфекционной больницы Максима Очеретного.


Фото:citydog.by

— Максим Дмитриевич — гениальный врач, который спас жизнь моей дочери. И сейчас я в шоке, что в репортаже про какого-то врача из Крупок, которого обвиняют в педофилии, показывают нашего реаниматолога, — рассказал читательница. — Выпуск посмотрела вся Беларусь, и нужно как можно большему количеству людей рассказать, что это не он.

— О репортаже я узнал в прошлую среду от своих коллег — они, конечно же, меня узнали, — рассказал CityDog.by сам реаниматолог Максим Очеретний. — Один врач-интерн, увидев новость, всерьез подумал, что речь идет обо мне. Хорошо, что ему вовремя объяснили коллеги. Дело в том, что кроме затылка и моего профиля в репортаже фигурируют руки — мой рабочий инструмент.

Лично я в программу не звонил, но в минувшую пятницу больница отправила официальный запрос с требованием разъяснить, почему в такой новости использовали видеокадры со мной. Но ответа пока не пришло.

Тот самы репортаж из программы «Зона Икс»

Видео: Zona X

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Больница отправила официальный запрос с требованием разъяснить, почему в такой новости использовали видеокадры с известным доктором

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