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Станция метро "Октябрьская" закрыта
26.08.2017 16:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг — Sputnik. Станция "Октябрьская" столичного метрополитена закрыта, передает корреспондент Sputnik.
На других станциях метро пассажирам с помощью громкой связи объявляют о том, что "Октябрьская" закрыта и посадка на станции производиться не будет.
О том, что станцию закрыли, сообщают и пользователи соцсетей.
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Станцию временно закрыли после обнаружения бесхозного чемодана.
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