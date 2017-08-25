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Станция метро "Октябрьская" закрыта

26.08.2017 16:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 авг — Sputnik. Станция "Октябрьская" столичного метрополитена закрыта, передает корреспондент Sputnik.

На других станциях метро пассажирам с помощью громкой связи объявляют о том, что "Октябрьская" закрыта и посадка на станции производиться не будет.

О том, что станцию закрыли, сообщают и пользователи соцсетей.

 
Теги: Минск
 
 
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Станцию временно закрыли после обнаружения бесхозного чемодана.

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