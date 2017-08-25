МИНСК, 26 авг — Sputnik. Станция "Октябрьская" столичного метрополитена закрыта, передает корреспондент Sputnik.

На других станциях метро пассажирам с помощью громкой связи объявляют о том, что "Октябрьская" закрыта и посадка на станции производиться не будет.

О том, что станцию закрыли, сообщают и пользователи соцсетей.

А что с метро снова? Октябрьская закрыта. — M is for meow (@_zhunya) August 26, 2017