Очередной прогноз о дождливых днях заставляет семью глусчан нервничать, а более-менее сильный дождь заканчивается спасением уцелевших вещей. Их дом в центре Глуска регулярно затапливает последние лет шесть. В итоге крепкий сруб не выдержал — семье пришлось строить новый дом. Они считают, что в потопах виноваты коммунальники, которые не следят за ливневкой — она регулярно забивается. В «Жилкомхозе» лишь разводят руками: ливневку чистят, это дому просто не повезло стоять в низине.



Фото предоставлено Татьяной Борисик

«Десятилетиями не затапливало, но город решили благоустроить»

— Наш участок и дом в центре Глуска затапливает при каждом дожде. Уже нет сил спасаться, — рассказывает Татьяна Борисик.

В доме под номером шесть на улице Революционной жили ее престарелая мать и тетя, выросли они и еще два поколения — дети и внуки. 80-летний крепкий сруб, казалось, простоит еще столько же.

— За все время существования дом никогда не подтапливало. Проблемы начались в 2011 году. Поселок благоустраивали, а ливневки не сделали. К тому же на смежном с нами участке сделали насыпь и поставили на монолитный двухметровый фундамент магазин. В итоге вода при дожде его огибает, но течет к нам, — объясняет женщина.

Татьяна говорит, что впервые дом серьезно затопило в мае 2013 года. Настолько, что испортилась вся мебель, вышел из строя холодильник. Пострадали и полы — они начали покрываться плесенью. Вода полностью ушла только через несколько дней. А жить в доме стало невозможно.

В 2014 году картина повторилась. На помощь вызывали МЧС — откатать воду. Семья поняла, что теперь их двор и дом будут превращаться в озеро каждый раз при сильном дожде.





Вместо очистки коллектора — отписки

— После этого затопления к нам приезжал Сергей Леонидович Вашкевич (начальник управления ЖКХ Могоблисполкома. — Прим. TUT.BY.), поручил разобраться с этой проблемой Глусскому райисполкому. В итоге ливневка есть, но свободного стока воды в нее нет, а вода из водостока магазина как сливалась, так и льется в наш огород, а потом и в дом.

Татьяна считает, что коммунальники если и чистят коллектор, то плохо и редко. А он регулярно засоряется, из-за чего поток воды рвется обратно и затапливает участок.

Женщина показывает скриншот электронных обращений в глусский «Жилкомхоз» — к коммунальникам обращались всякий раз, когда синоптики прогнозировали сильные дожди. Те отвечали: ливневую канализацию почистили.

— Но мы же видели, что она вся в мусоре, да и не приходил никто. Мы просили: сделайте фото, а лучше видео как подтверждение того, что коммунальники почистили ливневку. Нам ничего не ответили. Зато наши дети и пожилые родители вынуждены сами спускаться в эту трубу и выгребать оттуда мусор, чтобы нас снова не затопило, — сетует Татьяна.





Семья приняла решение строить новый дом на этом же участке. Разрешение им дали, строительство идет. Однако люди переживают, что и новый дом, фундамент в котором они предусмотрительно сделали очень высоким, через пару лет осядет и снова окажется в воде.

— Проблему ведь так и не решили. Только в 2016 году, когда наш участок обслуживал молодой мастер, ливневку очень тщательно и качественно очистили от песка. Тогда нас не затапливало. А сейчас все повторяется, — говорит Татьяна.



Потоки дождя из водостока магазина льются в сторону дома на улице Революционной, 6.

Коммунальники: дом стоит в низине

Главный инженер глусского «Жилкомхоза» Александр Лугин говорит, что о проблеме семьи на Революционной, 6 знает, но не считает, что в ней виноваты коммунальники.

— Когда идет сильный ливень, весь Глуск оказывается в воде, потому что вода не может сразу же просочиться в землю. А ливневку мы там чистим регулярно — даже человека отдельного назначили контролировать ее состояние, — говорит Александр Лугин.

По его словам, проблема в том, что дом находится в низине, а с этим коммунальники помочь никак не могут.



