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Детей на уроках английского научат рассказывать иностранцам о Беларуси

26.08.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Акцент в новых учебниках сделан на задания с белорусским контекстом и практические знания, сообщила заместитель министра образования Беларуси Раиса Сидоренко сегодня на пленарном заседании конференции педагогических работников Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Раиса Сидоренко подчеркнула, что каждое занятие и мероприятие в школе должны нести в себе воспитательный потенциал. "Этот принцип заложен в обновленных учебных программах. Например, если раньше на уроках английского языка мы учили детей рассказывать о достопримечательностях Англии, сегодня учим тому, чтобы они могли представить иностранцам Беларусь", - отметила она.

Всего в обсуждении обновленных учебных пособий с мая по 1 августа приняли участие около 5 тыс. педагогов. "Проделана значительная работа, мы получили большое количество предложений и замечаний. Учебные программы стали результатом нашего общего труда. Насколько успешным будет их внедрение в жизнь школы, теперь зависит от педагогов", - сказала замминистра.

Среди задач на перспективу она назвала решение вопроса методического сопровождения дошкольного образования, повышение профессионализма работников детских садов.

Областная конференция педагогических работников проходит в Молодечно 25-26 августа. В мероприятии принимают участие более 1 тыс. человек : представители органов государственного управления, общественных организаций, лидеры профсоюзного движения, педагоги. Организована работа интерактивных площадок, руководители учреждений образования и педагоги во время вебинаров обсуждают актуальные проблемы образования, особенности организации образовательного процесса в условиях профильного обучения, современные технологии, методы и средства обучения по обновленным программам и новым учебным пособиям.

 
 
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