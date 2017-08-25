Президент в субботу занимался уборкой картофеля на своем участке

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 26 августа, занимался уборкой картофеля на своем участке, рассказали БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что глава государства трудился на уборке картофеля. Работа продолжалась весь день. Всего убрано 3 га, с которых собрано 105 т картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 ц/га.