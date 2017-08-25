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Президент в субботу занимался уборкой картофеля на своем участке
26.08.2017 18:28 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 26 августа, занимался уборкой картофеля на своем участке, рассказали БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
«Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай», — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что глава государства трудился на уборке картофеля. Работа продолжалась весь день. Всего убрано 3 га, с которых собрано 105 т картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 ц/га.
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Глава государства трудился на уборке картофеля. Работа продолжалась весь день. Всего убрано 3 га, с которых собрано 105 т картофеля.
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