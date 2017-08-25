МИНСК, 26 авг — Sputnik. Самая красочная часть фестиваля фейерверков "Навальнiца" стартует в 20:00, на это время назначено официальное открытие фестиваля.

Однако уже с 12:00 публику в горнолыжном комплексе "Логойск" ждали развлечения и угощения. Для детей и любящих активных отдых взрослых были приготовлены мастер-классы от спортивных клубов, лазертаг, скалодром, полоса препятствий и множество других развлечений.

Подкрепиться можно было на интернациональном фудкорде, где гостей ждал широкий выбор уличной еды и свежее пиво.

И все-таки, как передает корреспондент Sputnik, основная масса зрителей начала прибывать в "Логойск" ближе к вечеру. Команды тем временем уже начали готовиться к выступлению, заряжали пусковые установки.

В конкурсной программе заявлены три команды — из России, Казахстана и Болгарии. Они представят свои яркие шоу под музыку. Оценивать конкурсантов будут зрители и профессиональное жюри.

"Приезжают действительно топовые команды, которые работают вживую. И работа каждой команды будет кардинально отличаться от предыдущей. У болгар, например, трек построен на всей самой топовой национальной музыке, какая у них есть. У каждой команды есть свой почерк", — рассказывал накануне в эфире радио Sputnik Беларусь организатор международного фестиваля фейерверков "Навальнiца" Игорь Сидорович.

Это уже третий по счету фестиваль. Предыдущие прошли под Минском в 2009 и 2010 году. В последующие годы из-за финансовых проблем от проведения яркого, но недешевого шоу пришлось отказаться.

"Мы технически не могли выполнить райдеры команд, поскольку вся пиротехника производится не в Беларуси. Сейчас мы решили вернуться, и эту нишу с тех пор никто не занял", — пояснил Сидорович.

Хозяева фестиваля также выступят, но во внеконкурсной программе. Организаторы подчеркивают, что белорусская команда имеет огромный опыт работы с зарубежными рок и поп-исполнителями. К примеру, она участвовала в постановке пиротехнического шоу группы Rammstein. В этот раз наши пиротехники в буквальном смысле украсят выступление команды "Brutto&Ляпис". Также для гостей фестиваля в субботу сыграют "Монтана" и "Нагуаль".