Лукашенко в субботу копал картошку

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Уборкой картошки на своем приусадебном участке занимался в субботу президент страны Александр Лукашенко.

"Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай", — цитирует БелТА президентскую пресс-службу.

В пресс-службе уточнили, что Лукашенко убирал картофель. Трудился весь день. В итоге с участка в три гектара было собрано порядка 105 тонн. Таким образом, урожайность президентской картошки составила 350 ц/га.

Ранее первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич в эфире телеканала "Беларусь 1" говорил, что в этом году урожай картофеля в Беларуси ожидается на 10-15% выше прошлогоднего. Он также предположил, что в лидирующих хозяйствах в этом году могут выйти на урожайность в 600-700 ц/га.