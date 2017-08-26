В Минске из окна пятого этажа выбросили собаку

Сегодня из окна пятого этажа одной из многоэтажек на столичной улице Скрипникова выбросили собаку. Пес погиб, а милиция для задержания виновника вынуждена была вызвать пожарную машину, чтобы по лестнице подняться на пятый этаж и попасть в квартиру через окно. Фотографии происходящего сегодня днем прислал в редакцию пользователь TUT.BY



Фото: Читатель TUT.BY Дмитрий

Наш читатель Дмитрий сообщил, что случилось все около полудня 26 августа. Очевидцев того, как собаку выбросили с балкона, было много. Они же и вызвали милицию. Однако в квартире, из который выбросили пса, дверь не открыли. Тогда правоохранители вызвали МЧС, чтобы по пожарной лестнице попасть в нужную квартиру на пятом этаже, рассказал очевидец. Соседи характеризуют семью как неблагополучную.



Фото: Читатель TUT.BY Дмитрий

В квартире было трое человек — женщина лет 50 и двое молодых мужчин, все нетрезвые, сообщает телеканал ОНТ . Соседи рассказали, что с собакой хозяева обращались не очень хорошо. Одна из живущих в этом доме женщин даже хотела забрать пса себе, однако хозяйка в последний момент передумала.



Фото: Читатель TUT.BY Дмитрий

— Мужчина, который выбросил собаку из окна, задержан. Проводятся разбирательства для установления причин произошедшего, а также привлечения его за жестокое обращение с животными, согласно статье 339−1 УК, — заявила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскиро.

За жестокость к четвероногим в Беларуси предусмотрена административная ответственность по ст. 15.45 КоАП и уголовная по ст. 339−1 УК (вплоть до 1 года лишения свободы). В прошлом году суды рассмотрели 131 дело об административном правонарушении. В результате 71 человек получил штраф, а еще 6 — арест. В этом году суды рассмотрели 48 административных дел. Итого — 23 человека подвергнуты штрафу, еще один аресту. К уголовной ответственности в 2016 году привлекли 8 человек, в этом году — одного. В виде наказания чаще избирался арест или ограничение свободы.