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В безвизовую зону в Гродно собираются включить железнодорожный вокзал и аэропорт
27.08.2017 00:01 — Новости Общества | Tut.by
Приезжать в Гродно и часть Гродненского района без виз иностранные туристы смогут не только на машинах или велосипедах, но и на поездах и самолетах. Уже в следующем году железнодорожный вокзал областного центра и аэропорт возле деревни Обухово могут стать частью безвизовой зоны. Об этом рассказал губернатор Гродненской области Владимир Кравцов во время
«В следующем году мы рассчитываем расширить безвизовую зону и еще больше увеличить туристический поток в Гродно и окрестности. Туристы смогут приехать не только через автомобильные пункты пропуска „Брузги“ и „Привалка“ или по Августовскому каналу, но также железнодорожным транспортом и авиасообщением», — отметил Владимир Кравцов.
По словам главы областной администрации, все условия и возможности для этого есть. Например, постоянно курсирует международный поезд сообщением «Гродно — Краков» (через Варшаву). После расширения безвизовой зоны можно будет увеличить количество таких поездов. Кроме того, появится возможность привлечь в Гродненскую область бюджетные авиакомпании лоукостеры, полагает чиновник.
Сейчас руководство области готовит необходимый пакет документов, который будет передан в правительство. Ожидается, что железнодорожный вокзал и аэропорт смогут принимать безвизовых туристов уже к следующему туристическому сезону, который начинается в апреле.
Напомним, безвизовая зона «Парк Августовский канал» начала действовать 26 октября 2016 года, за четыре месяца до введения пятидневного безвизового режима гражданам ряда государств на территории Беларуси при прилете их в Национальный аэропорт «Минск». Она включает территорию Гродно и часть Гродненского района. Приехать сюда иностранные туристы могут только через автомобильные пункты пропуска «Привалка-Райгардас» и «Брузги-Кузница», а также через два сезонных пункта пропуска «Лесная — Рудавка» на Августовском канале и «Привалка — Швяндубре».
За 10 месяцев без виз в Гродно и район приехало более 35 тысяч туристов.
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Приезжать в Гродно и часть Гродненского района без виз иностранные туристы смогут не только на машинах или велосипедах, но и на поездах и самолетах.
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