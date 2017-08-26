В безвизовую зону в Гродно собираются включить железнодорожный вокзал и аэропорт

Приезжать в Гродно и часть Гродненского района без виз иностранные туристы смогут не только на машинах или велосипедах, но и на поездах и самолетах. Уже в следующем году железнодорожный вокзал областного центра и аэропорт возле деревни Обухово могут стать частью безвизовой зоны. Об этом рассказал губернатор Гродненской области Владимир Кравцов во время велопробега Bike4SDGs, который прошел 26 августа на Августовском канале под Гродно.

«В следующем году мы рассчитываем расширить безвизовую зону и еще больше увеличить туристический поток в Гродно и окрестности. Туристы смогут приехать не только через автомобильные пункты пропуска „Брузги“ и „Привалка“ или по Августовскому каналу, но также железнодорожным транспортом и авиасообщением», — отметил Владимир Кравцов.

По словам главы областной администрации, все условия и возможности для этого есть. Например, постоянно курсирует международный поезд сообщением «Гродно — Краков» (через Варшаву). После расширения безвизовой зоны можно будет увеличить количество таких поездов. Кроме того, появится возможность привлечь в Гродненскую область бюджетные авиакомпании лоукостеры, полагает чиновник.

Сейчас руководство области готовит необходимый пакет документов, который будет передан в правительство. Ожидается, что железнодорожный вокзал и аэропорт смогут принимать безвизовых туристов уже к следующему туристическому сезону, который начинается в апреле.

Напомним, безвизовая зона «Парк Августовский канал» начала действовать 26 октября 2016 года, за четыре месяца до введения пятидневного безвизового режима гражданам ряда государств на территории Беларуси при прилете их в Национальный аэропорт «Минск». Она включает территорию Гродно и часть Гродненского района. Приехать сюда иностранные туристы могут только через автомобильные пункты пропуска «Привалка-Райгардас» и «Брузги-Кузница», а также через два сезонных пункта пропуска «Лесная — Рудавка» на Августовском канале и «Привалка — Швяндубре».

За 10 месяцев без виз в Гродно и район приехало более 35 тысяч туристов.