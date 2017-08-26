Вспоминая солдата

16 августа этого года исполнилось 105 лет со дня рождения Иосифа Марковича Максимени. Именно ему, уроженцу д. Старина, первому из Копыльского района было присвоено звание Героя Советского Союза.





О судьбе героев мы чаще всего узнаем из книг. Наверное, поэтому они остаются для нас какими-то далекими, лишенными обычной человеческой судьбы людьми.

— Что я могу рассказать об отце? — ответил вопросом на нашу просьбу поделиться воспоминаниями. сын Иосифа Максимени Николай. — И так написано уже много.

Действительно, написано много. И все же… И все же мы встретились с Николаем Иосифовичем, чтобы благодаря его воспоминаниям Герой стал для нас обычным человеком.

— Отец был добрым человеком. Люди его уважали, — вспоминает Николай Иосифович. — Происходил он из обычной крестьянской семьи. Окончил четыре класса школы, потом работал в сельском хозяйстве. В рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии служил с 1934 по 1937 годы. После увольнения в запас вернулся в родной колхоз. А в 1939 году его снова призвали на службу в армию и направили на Карельский перешеек, где в это время шли боевые действия и где в скоре он получил звание Героя Советского Союза. Мама рассказывала, что, когда началась Великая Отечественная война и отец ушел в партизаны, в деревню приехали полицаи. Откуда-то им стало известно, что здесь живет семья Героя. Враги получили приказ расстрелять маму и совсем маленькую Светланку. Но полицай, который приводил приказ в исполнение, оказался человеком добрым и… выстрелил в стену…

Я родился в 1950 году. К этому времени в семье уже подрастали девятилетняя сестра Светлана и четырехлетний брат Иван. Нас, детей, отец очень любил. Из разных поездок обязательно возвращался с гостинцами. Вместе с отцом мы ходили на рыбалку. Когда он уже работал в лесничестве, часто брал меня с собой в лес, и я помогал ставить столбики. Несмотря на свою доброту, дисциплину в семье держал отменную. Однажды ему стало известно, что я пробовал курить. Да какое там курить — просто оказался не в то время не в том месте! Но воспитательная работа со мной была проведена.

О войне отец ничего не рассказывал. И, только встречаясь с участниками войны, вспоминая события, плакал. У него на всю жизнь осталось ранение: в руке было отверстие, в которое проходил карандаш.

После войны в одной семье из нашей деревни умерли родители. Дети остались сиротами. Старшую Глафиру мои отец с матерью удочерили и воспитывали как родную.

Совсем недавно сердце 82-летней Черникович Глафиры Савельевны перестало биться, но всю жизнь она с теплотой вспоминала людей, подаривших ей детство.

Николай Иосифович никогда не хвастался тем, что его отец — Герой Советского Союза. Не знали об этом в армии (а служил он в Германии — охранял знаменитую Берлинскую стену), не знали и в Минской специальной средней школе милиции МВД СССР имени М.В. Фрунзе, где он получал образование. Но всегда об этом помнили в семье. В годовщины рождения и смерти Героя собирались на кладбище. Своим сыном Иосиф Маркович мог бы гордиться: Николай Иосифович Максименя честно и добросовестно нес службу в рядах МВД, за что в 1990 году ему было присвоено звание «Заслуженный участковый инспектор».

Диана ТКАЧЕНКО

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Из официальных источников

«Будучи стрелком 39-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта Иосиф Максименя участвовал в боях советско-финской войны. 5 марта 1940 года Максименя скрытно подобрался к финскому доту на высоте в районе населенного пункта Эйряпя в 40 километрах к востоку от Выборга и забросал его гранатами, после чего водрузил на высоте Красное Знамя и в течение полутора часов удерживал захваченную позицию до подхода основных сил. 7 марта 1940 года Максименя одним из первых в своем подразделении переправился через реку Вуокси. При его огневой поддержке стрелковый батальон форсировал водный рубеж, успешно развил дальнейшее наступление на вражеские войска и вместе с подошедшими соединениями Красной Армии разгромил их.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармеец Иосиф Максименя был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Во время Великой Отечественной войны Иосиф Максименя воевал в составе партизанской бригады имени Ленина. Был награжден орденом Красной Звезды и рядом медалей. В мирное время избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР. Умер 15 августа 1964 года».