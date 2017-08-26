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Вспоминая солдата
27.08.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)
16 августа этого года исполнилось 105 лет со дня рождения Иосифа Марковича Максимени. Именно ему, уроженцу д. Старина, первому из Копыльского района было присвоено звание Героя Советского Союза.
О судьбе героев мы чаще всего узнаем из книг. Наверное, поэтому они остаются для нас какими-то далекими, лишенными обычной человеческой судьбы людьми.
— Что я могу рассказать об отце? — ответил вопросом на нашу просьбу поделиться воспоминаниями. сын Иосифа Максимени Николай. — И так написано уже много.
Действительно, написано много. И все же… И все же мы встретились с Николаем Иосифовичем, чтобы благодаря его воспоминаниям Герой стал для нас обычным человеком.
— Отец был добрым человеком. Люди его уважали, — вспоминает Николай Иосифович. — Происходил он из обычной крестьянской семьи. Окончил четыре класса школы, потом работал в сельском хозяйстве. В рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии служил с 1934 по 1937 годы. После увольнения в запас вернулся в родной колхоз. А в 1939 году его снова призвали на службу в армию и направили на Карельский перешеек, где в это время шли боевые действия и где в скоре он получил звание Героя Советского Союза. Мама рассказывала, что, когда началась Великая Отечественная война и отец ушел в партизаны, в деревню приехали полицаи. Откуда-то им стало известно, что здесь живет семья Героя. Враги получили приказ расстрелять маму и совсем маленькую Светланку. Но полицай, который приводил приказ в исполнение, оказался человеком добрым и… выстрелил в стену…
Я родился в 1950 году. К этому времени в семье уже подрастали девятилетняя сестра Светлана и четырехлетний брат Иван. Нас, детей, отец очень любил. Из разных поездок обязательно возвращался с гостинцами. Вместе с отцом мы ходили на рыбалку. Когда он уже работал в лесничестве, часто брал меня с собой в лес, и я помогал ставить столбики. Несмотря на свою доброту, дисциплину в семье держал отменную. Однажды ему стало известно, что я пробовал курить. Да какое там курить — просто оказался не в то время не в том месте! Но воспитательная работа со мной была проведена.
О войне отец ничего не рассказывал. И, только встречаясь с участниками войны, вспоминая события, плакал. У него на всю жизнь осталось ранение: в руке было отверстие, в которое проходил карандаш.
После войны в одной семье из нашей деревни умерли родители. Дети остались сиротами. Старшую Глафиру мои отец с матерью удочерили и воспитывали как родную.
Совсем недавно сердце 82-летней Черникович Глафиры Савельевны перестало биться, но всю жизнь она с теплотой вспоминала людей, подаривших ей детство.
Николай Иосифович никогда не хвастался тем, что его отец — Герой Советского Союза. Не знали об этом в армии (а служил он в Германии — охранял знаменитую Берлинскую стену), не знали и в Минской специальной средней школе милиции МВД СССР имени М.В. Фрунзе, где он получал образование. Но всегда об этом помнили в семье. В годовщины рождения и смерти Героя собирались на кладбище. Своим сыном Иосиф Маркович мог бы гордиться: Николай Иосифович Максименя честно и добросовестно нес службу в рядах МВД, за что в 1990 году ему было присвоено звание «Заслуженный участковый инспектор».
Диана ТКАЧЕНКО
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Из официальных источников
«Будучи стрелком 39-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта Иосиф Максименя участвовал в боях советско-финской войны. 5 марта 1940 года Максименя скрытно подобрался к финскому доту на высоте в районе населенного пункта Эйряпя в 40 километрах к востоку от Выборга и забросал его гранатами, после чего водрузил на высоте Красное Знамя и в течение полутора часов удерживал захваченную позицию до подхода основных сил. 7 марта 1940 года Максименя одним из первых в своем подразделении переправился через реку Вуокси. При его огневой поддержке стрелковый батальон форсировал водный рубеж, успешно развил дальнейшее наступление на вражеские войска и вместе с подошедшими соединениями Красной Армии разгромил их.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармеец Иосиф Максименя был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Во время Великой Отечественной войны Иосиф Максименя воевал в составе партизанской бригады имени Ленина. Был награжден орденом Красной Звезды и рядом медалей. В мирное время избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР. Умер 15 августа 1964 года».
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16 августа этого года исполнилось 105 лет со дня рождения Иосифа Марковича Максимени. Именно ему, уроженцу д. Старина, первому из Копыльского района было присвоено...
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