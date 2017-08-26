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Сотни рейсов отменены и задержаны в Гонконге из-за тайфуна "Пакхар"

27.08.2017 10:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 авг — Sputnik. Администрация международного аэропорта Гонконга сообщила об отмене и задержке около 300 авиарейсов, еще 50 самолетов ждут разрешения на вылет.

Изменения в расписание пришлось внести из-за надвигающегося мощного тропического тайфуна "Пакхар".

Десятки самолетов находятся у взлетно-посадочной полосы и ждут безопасных погодных условий для вылета. Еще 30 лайнеров в терминале ждут команды на руление.

Тайфун "Пакхар" достиг побережья Тайшаня в провинции Гуандун утром. Максимальна скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 3 метра в секунду, что равносильно 12 баллам.

Из-за приближения "Пакхара" власти административных районов Гонконг и Макао объявили восьмой по десятибалльной шкале уровень штормовой опасности.

Также приостановлено паромное сообщение.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 авг — Sputnik. Администрация международного аэропорта Гонконга сообщила об отмене и задержке около 300 авиарейсов, еще 50 самолетов ждут разрешения на вылет....

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