МИНСК, 27 авг — Sputnik. Администрация международного аэропорта Гонконга сообщила об отмене и задержке около 300 авиарейсов, еще 50 самолетов ждут разрешения на вылет.

Изменения в расписание пришлось внести из-за надвигающегося мощного тропического тайфуна "Пакхар".

Десятки самолетов находятся у взлетно-посадочной полосы и ждут безопасных погодных условий для вылета. Еще 30 лайнеров в терминале ждут команды на руление.

Тайфун "Пакхар" достиг побережья Тайшаня в провинции Гуандун утром. Максимальна скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 3 метра в секунду, что равносильно 12 баллам.

Из-за приближения "Пакхара" власти административных районов Гонконг и Макао объявили восьмой по десятибалльной шкале уровень штормовой опасности.

Также приостановлено паромное сообщение.