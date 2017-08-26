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Кратковременные дожди и грозы прогнозируются 28 августа в Беларуси

27.08.2017 11:24 — Новости Общества | БелТА  
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Кратковременные дожди и грозы прогнозируются 28 августа в Беларуси
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, с прояснениями. Ночью на большей части территории страны прогнозируются дожди, в центральных и восточных районах - сильные дожди и грозы. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный, порывистый, ночью при грозах местами шквалистый с усилением ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 16 градусов. Днем будет 13-19 градусов выше нуля, в южных районах - до плюс 21 градуса.-0-

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Теги: Минск
 
 
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...

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