Ночная книжная ярмарка на Даумана в спорткомплексе «Динамо» работает на протяжении 20 лет. Сейчас на арене работают 174 предпринимателя. Наплыв людей и ажиотаж начинается в последнюю неделю лета, перед 1 сентября — родители и учителя приходят, чтобы найти учебную литературу дешевле. Мы сходили в спорткомплекс и спросили у посетителей, действительно ли здесь выгодно закупаться перед школой, и узнали, чем сейчас живет ночная книжная ярмарка.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Мы приходим в спорткомплекс в субботу. На часах половина первого ночи, вся парковка к этому времени забита машинами. Внутри самый разгар торговли, продавцы говорят, что самый большой наплыв покупателей в первые два часа работы на выставке — с 00.00 до 02.00. Повсюду ходят мамы с детьми и переживают, как бы ребенок не потерялся в толпе.

В холле работает менеджер у специального благотворительного стола. Увидев родителей, которые приходят с детьми, она приглашает их выбрать что-нибудь из изданий бесплатно — детские журналы, раскраска, сказки, календари.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Покупатели: «Берем оптом тетради — их привозят прямо в школу»

Уже на арене больше всего людей наблюдаем у точек с канцелярскими товарами и учебниками. Сюда родители приходят со списками и по пунктам перечисляют все, что надо к школе. С покупками из толпы выходит бухгалтер Елена с сыном. Мы встречаем их в половине первого, женщина говорит, что они здесь для того, чтобы купить развлекательные книги и учебники для ребенка.

— На книжки выгода есть, на канцелярские товары — не знаю, здесь я их не покупаю. Но сегодня мы купили одну книгу, которая на oz.by стоила дешевле, чем здесь. Тут заплатили 4,5 рубля, а в интернете была цена 3,8. Ярмарки актуальны, особенно для детской и учебной литературы — в школе еще никто не читает с электронных книг и детям интересны картинки.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

— Здесь дешевле, чем в фирменных магазинах канцтоваров. Например, бумага A4 там 8, а здесь по 6 рублей. Но если сравнивать с рынками — то разница совсем небольшая, — говорит мужчина, пришедший на выставку с дочкой.

Среди рядов вижу двух женщин с большими плакатами, которые сравнивают цены на тетради. Узнаем, что Александра и Ирина работают учителями в 25-й и 26-й школах Минска.

— Мы сюда приезжаем потому, что здесь дешевле стоят те же рабочие тетради и учебная литература. Узнаем, какие цены на сборники для подготовки к ЦТ, чтобы сказать детям, где выгоднее купить. Иногда и на 4, и на 6 рублей дешевле. Экономим.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Учителя говорят, что они здесь могут найти товары, которые есть не везде, например, гирлянды для украшения школьного класса к новому учебному году.

— Приезжать сюда ради выгоды не лень. Те же энциклопедии здесь дешевле, чем в книжном. Покупаем оптом какие-то тетради — делают скидку и даже привозят прямо в школу. Даже просто интересно приехать посмотреть, а иногда и найти подарки к праздникам.

Продавцы ярмарки: «Книга — не водка, привезешь не ту — разоришься»

Спустя час людей становится заметно меньше — родителей с детьми уже нет, прогуливаются подростки и взрослые.

Продавцы говорят, что с 6 до 8 утра — очередной наплыв покупателей и идут они к прилавкам, где продают коллекционные издания. Так называемые «собиралки» — с камнями, изображениями или игрушками стоят здесь на 20% дешевле, чем в «Белсоюзпечати».

— Не спится им с утра, приходят к нам, — говорит продавец.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Чтобы узнать подробнее, кто и зачем приходит на ярмарку и можно ли на этом делать бизнес сейчас, идем к продавцам, которые работают тут 20 лет.

Неподалеку от входа стоит точка Анатолия Викентьевича, он старожил ярмарки. Мужчина продает художественную и историческую литературу.

— Драконья сага должна быть у нас! Сейчас поищем, — говорит он покупателям, а мы в это время отвлекаем его расспросами.

Выясняется, что Анатолий Викентьевич после 34 лет работы на факультете журналистики пришел сюда и с 1992 года работает в клубе — так он называет книжную ярмарку.

— Клуб кочевал по разным местам — был в Доме офицеров, Дворце молодежи, Дворце железнодорожников. В последние годы «Динамо» к себе приютило.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Продавец рассказал нам и о предпочтениях минчан в последнее время. Говорит, что у него сейчас чаще всего берут серию «Звезды рунета», на втором месте по популярности — Акунин. Из зарубежных покупают Мартен-Люган и Тарт.

— С появлением электронных книг количество покупателей резко уменьшилось. Но все равно остались люди, которые предпочитают живую книгу.

— Продавец книг похож на сапера, если он ошибется в выборе книги — он ее не продаст и может разориться. Книга — это не водка, — говорит нам напоследок Анатолий Викентьевич.

Александр Романович работает неподалеку. Он в клуб пришел в 1997 году. Пока все работают по старинке — с помощником и ищут книги в списках — он приносит с собой ноутбук и быстро подсказывает покупателям, что точно есть в наличии и за какую цену. Александр Романович продает нон-фикшен, эзотерическую и медицинскую литературу, а также книги о бизнесе и по психологии. Из самых популярных книг у него сейчас в топе Михаил Лабковский «Хочу и буду» с фразами на обложке «Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым».



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

— Последние недели три — это абсолютный лидер. Стабильно покупают фантастику и детективы, но у нас их мало. Это то, что покупают в любые времена. Вообще сейчас достойную литературу для детей на ярмарке можно легко найти.

Александр замечает, что популярность электронной литературы не так уж сильно повлияла на продажи бумажных книг.

— Сейчас на книгах все равно можно делать бизнес. Нужно понимать, на что есть спрос, и держать контакт с покупателем, чтобы знать его предпочтения. Хорошо отработана система заказа книг — за неделю доставляют все, что необходимо, — говорит продавец.

Часто на книжную ярмарку приезжают из регионов и областей другие предприниматели — закупаются тем, что у них популярно, и уезжают перепродавать.