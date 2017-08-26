Отмена выпускных экзаменов и три этапа школы. Мнение учителя о реформе среднего образования

Андрей Григорьев, педагог в третьем поколении, репетитор с многолетним опытом работы в белорусской школе и опытом работы в Англии, поделился своим видением реформы образования.

Все лето проблемы образования занимали лидирующее место во всех средствах массовой информации. Предлагаемые нововведения сыпались, как из рога изобилия, повергая население в шок и трепет, и оставляя большое количество вопросов. В социальных сетях и в интернет-изданиях страсти накалились настолько, что известные в стране люди перешли на обсценную лексику, утверждая, что нас захватили инопланетяне. Менее эмоциональные досадливо морщились: "Это не реформа. Это не реформа образования. Это стрихнин какой-то. Хрену к ней не хватает".

Наконец, 24 августа, прошел республиканский педагогический совет , который, казалось бы, должен был положить конец всем пересудам и внести ясность. Как член Общественного совета при Министерстве образования, я смог присутствовать на этом мероприятии. Впечатления от услышанного в целом положительные, но одно осталось неизменным: рыбу нам подают в странной заливке.

Я никогда не был сторонником немедленного охаивания работы министерства. На то оно и министерство, чтобы допускать ошибки. Это проблема не только нашей страны. Даже в просвещенной Европе в сфере образования хватает проколов и нестыковок. В данной ситуации утешает одно — реформа идет. Другой вопрос как? И что мешает вывести ее на прямую, понятную всем дорогу? По какому-то наитию, минобру совсем недавно практически удалось найти правильное направление. Намекну: Архимед. Да-да, тот самый. Какая здесь связь, спросите вы. Очевидная, если вспомнить знаменитую фразу "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю".

По моему мнению, именно этого и не хватает Министерству образования: точки, которая стала бы отправным пунктом проводимых реформ. Найди они ее, и все лихорадочные бросания из одной стороны в другую, которые мы наблюдаем последние, уж не вспомню сколько лет, приобретут совершенно другое звучание. Точка опоры, в которой сошлись бы ответы на большинство вопросов, все еще висящих в воздухе. И такая точка есть. Это отмена выпускных экзаменов в 11 классе и переход на трехступенчатую школьную систему.

Я уже неоднократно говорил, что исправить ситуацию можно только посредством решительных и, главное, логичных шагов, которые не ломали бы существующий порядок вещей, а вносили бы в него жизненно необходимые коррективы. При этом было бы замечательно, чтобы эти шаги обходились малой кровью для всех сторон: учеников, учителей, родителей. И, конечно же, не ложились на государство очередным финансовым бременем.

Но вместо кардинальных перемен нам предлагают то, что мы уже проходили. Здесь были и начало учебного дня, и возврат к пяти баллам, и новые программы с учебниками "к сентябрю", и школьная форма, к которой еще форму для учителей хотели добавить. Очень хорошо, что здравый смысл все же победил, по крайней мере, в большинстве этих вопросов. Но реформа, по моему мнению, должна, наконец, стать настоящей.

Отмена выпускных экзаменов

Чем же может помочь отмена выпускных экзаменов? Первое и самое основное, это логически структурирует всю нашу школу и задаст каждому ее этапу свою цель.

Начальная школа, образно говоря, чтение, письмо, математика. С этим у нас на данный момент все более-менее. А вот два других этапа требуют объяснения. Начну с последнего, третьего — 10−11 класс. Кто-нибудь может мне ответить, в чем его смысл? Да-да, сформулируйте, пожалуйста, цель этих двух лет пребывания в школе. Подготовка к ЦТ? Нет, школа этим занимается опосредовано. Подготовка к вузу? Ни разу не смешно, как говорят современные подростки. Может быть, за это время учащемуся помогают определиться с выбором будущей профессии? Ничего подобного.

Тогда зачем они просиживают штаны все это время? Два, практически лучших года своей жизни, когда они молоды, обладают активной памятью и массой свободного времени. Только потому, что нужно досидеть до определенного возраста? Здесь сам собой напрашивается вывод: эти годы просто необходимо посвятить чему-то жизненно важному. Логично утверждать: выбору профессии, подготовке к поступлению в вуз, а соответственно, к ЦТ.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С моей точки зрения, последний этап школы необходимо сделать 100% профильным. Два года подготовки к централизованному тестированию, и только по тем трем-четырем предметам, которые выбрал ученик. На этом все. Что нам дадут три предмета за два года? Во-первых, возможность готовиться к сдаче ЦТ в стенах родной школы. Во-вторых, колоссально разгрузят школьников и школьную программу, станет четко видна цель учебы.

Ведь, когда ты понимаешь, что впереди — важный экзамен и твоя подготовка сконцентрирована только на нем, то и результат совсем другой. Больше не нужно спрашивать, "зачем мне физика, если я собираюсь поступать в иняз?". Но, самое главное, это даст возможность вузам установить проходной балл на отметке не ниже 70 за каждый предмет, поскольку за это время можно досконально усвоить программу практически любой степени сложности. В результате, в стенах университетов, окажутся самые мотивированные, способные и трудолюбивые. Произойдет именно то, к чему, кстати, стремится наше правительство, судя по последним заявлениям с экранов телевидения и тому, что я услышал на пленарном заседании.

Помимо этого, в воздухе растворится понятие "среднего балла аттестата". Ведь сегодня, будем откровенны, большинство детей и так изучают только то, что им понадобится в будущем, игнорируя остальные предметы, но оценки по ним все равно влияют на средний балл. Так почему бы просто не пойти детям навстречу путем сокращения предметов до нужного количества? А не путем кастрирования школьной программы до уровня знаний курицы-наседки.

Кстати, стоит вспомнить о том, что качественная подготовка в 10−11 классе, проходной балл по предмету не ниже 70, могли бы значительно скорректировать как программы высших учебных заведений (например, основательно сократить их продолжительность, вплоть до трех лет, а соответственно и финансовые затраты государства), так и количество человек, их выбирающих, в сторону уменьшения. Мы получили бы меньшее количество специалистов, но выиграли бы за счет качества их знаний.

Мне могут возразить, что к 15−16 годам ребенок не в состоянии определиться с будущей профессией. Это как раз и есть цель второго этапа обучения в 5−9 классах: помочь ребенку понять, что ему интересно, к чему он имеет больше всего природных склонностей, чем хотел бы заниматься в дальнейшем.

Количество уроков

Количество предметов свести к семи-восьми, из них базовые должны изучаться в обязательном порядке (как государственные языки, история Беларуси, алгебра-геометрия), а остальные можно разделить по степени сложности. Скажем, сделать физику и химию в двух вариантах: действительно необходимый уровень и повышенный, с возможностью перейти с уровня на уровень. Понял, к концу седьмого класса, что физика не твое — иди на уровень ниже, учи облегченный вариант, и в обратную сторону.

Обязательно ввести ежегодное профессиональное тестирование, чтобы подсказывать и объяснять, какие направления ему больше всего подходят. В этом случае, к концу 9 класса и ребенок, и родители будут четко представлять какой профиль выбрать в 10−11 классе и стоит ли вообще туда поступать. Быть может, лучше пойти в колледж и начать получать профессию, чем готовиться в вуз, в котором страдания только продолжатся?

В конце этапа проводится независимый государственный экзамен, с незнакомыми преподавателями, по образцу ЦТ. Здесь как раз можно оставить средний балл, установив 7 нижней границей для прохождения в 10−11 классы, при этом, по профильным предметам (то есть тем трем-четырем, которые будут изучаться в течение двух лет), было бы неплохо отталкиваться от 8 баллов. Все остальные продолжают учиться вне стен школы. Такой подход никоим образом не означает, что сдать ЦТ можно только закончив 11 классов. Это может сделать любой, но уже при самостоятельной подготовке или после специальных курсов.

Система оценок

Как ни странно, еще одним следствием отмены выпускных экзаменов, станет упорядочивание системы оценок, по вопросу которого не высказался только ленивый. Что же, скажу и я.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Возврат к пятибалльной системе возможен в том случае, если будут произведены все перечисленные выше изменения. Почему? Потому, что в таком случае, для прохождения в 10−11 классы нам понадобятся только 4−5. Эти же оценки нужны для успешной сдачи ЦТ. Поэтому, тут скорее не сама система цифр важна (англичане вообще буквами обходятся), а четкое понимание всеми сторонами образовательного процесса, сколько балов и за что можно получить и как эти баллы потом применить.

В настоящих же реалиях возврат к пятибалльной системе видится нелепым. Выросло целое поколение детей и даже родителей, привыкших к десяти баллам. Да и большинство учителей давно не ищут в уме соответствия двух систем, прекрасно научившись видеть разницу между 6−7 или 8−9. Наконец, она удобнее, поскольку дает учителю больше возможностей "для маневра", а как следствие — более объективна.

Я бы добавил понятие "процентного соотношения выполнения программы". 10 баллов — 100% выполненная программа, 9 — 90% и так далее. Для поступления в 10−11 классы — нижний порог 70%. Здесь мы видим понятную и логичную математическую выкладку. Не зря в некоторых странах вообще используют 100 балльную систему оценки.

Три этапа школы

Итак, подведем итог: три этапа школы. Цель первого — базовые знания, второго — помощь детям в понимании того, чем стоит заниматься дальше, в каких предметах они могут добиться наилучших результатов, третьего — подготовка к ЦТ, профильное обучение, только 3−4 предмета по выбору ученика и окончательное определение будущей карьеры. Отмена выпускных экзаменов и среднего балла аттестата после 11-го класса. Высокие проходные баллы на третий этап и в вуз (не ниже 70 по каждому предмету).

Четкое разграничение функций каждого этапа помогло бы правильно скоординировать и наполнить школьные программы. И соответственно, наконец, написать вменяемые учебники. Это, конечно, отдельная тема, замечу лишь одно. Не нужно торопиться вводить новые учебники повсеместно. Пять-десять школ по всей стране в течение минимум года, с отзывами преподавателей, с замечаниями, с указанием на ошибки, опечатки, комментариями, как дети воспринимают текст и задания. Только в этом случае учебник будет соответствовать единственному критерию его качества: если ученик дома сам, без помощи родителей, сможет прочитать и понять то, что там написано, даже если пропустил урок.

Хочу повторить то, о чем говорил раньше: решение о переходе на трехступенчатую среднюю школу не является ломкой существующей системы и не требует никаких сиюминутных финансовых затрат. Реформа такого плана может начаться исключительно для детей, идущих в этом (следующем) году в первый класс. Пять лет вполне приемлемый срок для подготовки новых программ и новых учебников, для построения стратегии развития, определения целей, задач, подготовки новых кадров, а также для публичного обсуждения некоторых вопросов.

Министерству образования иногда не хватает оперативности в обратной связи с обществом, как произошло в случае с законами Архимеда, когда просто забыли своевременно сообщить публике, что этот материал не вычеркнут из программы, а просто передвинут в сторону более подходящего для изучения школьного возраста. Как и не хватает решительности в решении существующих проблем.

Реформа, наконец, должна стать реформой, а не бесконечным выяснением того, на уровне чего делать талию в школьной форме. Беларусь — маленькая страна, и у нас есть все шансы сделать так, чтобы наше образование заняло одно из лидирующих мест в мире.

К сожалению, пока, у нас один шаг вперед, два шага назад.

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