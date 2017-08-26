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Синоптики объявили на воскресенье оранжевый уровень опасности

27.08.2017 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Белгидромет объявил на воскресенье оранжевый уровень опасности. По сообщению синоптиков, после обеда по западу республики ожидаются грозы, сильные дожди и шквалистые порывы ветра до 15−20 м/с.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ночь на понедельник плохая погода накроет еще центральные и восточные районы страны. В частности, в Минске ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с.

В начале следующей недели ожидается прохождение активных атмосферных фронтов, поэтому в понедельник, 28 августа, прогнозируются кратковременные дожди, высока вероятность гроз, ночью в отдельных районах — сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +8…15°C, максимальная днем при плотной облачности +12…19°C, по юго-западу до +21°C.

 
Теги: Минск
 
 
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По сообщению синоптиков, после обеда по западу республики ожидаются грозы, сильные дожди и шквалистые порывы ветра до 15−20 м/с.

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