Синоптики объявили на воскресенье оранжевый уровень опасности

Белгидромет объявил на воскресенье оранжевый уровень опасности. По сообщению синоптиков, после обеда по западу республики ожидаются грозы, сильные дожди и шквалистые порывы ветра до 15−20 м/с.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ночь на понедельник плохая погода накроет еще центральные и восточные районы страны. В частности, в Минске ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с.

В начале следующей недели ожидается прохождение активных атмосферных фронтов, поэтому в понедельник, 28 августа, прогнозируются кратковременные дожди, высока вероятность гроз, ночью в отдельных районах — сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +8…15°C, максимальная днем при плотной облачности +12…19°C, по юго-западу до +21°C.