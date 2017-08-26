Колонку с водой торжественно открыли в Томске

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Пользователи социальных сетей бурно обсуждают в воскресенье факт торжественного открытия в российском Томске колонки с водой.

Открытие состоялось в 600-тысячном Томске с участием первых лиц города и даже воздушными шариками вокруг колонки.

Пользователи социальных сетей обсуждают новость об открытии колонки — многие критикуют подобное событие, ссылаясь на XXI век и указывая, что подобный повод — не для гордости.

Впрочем, ранее жители двух улиц в Томске, в районе которых и открыли водопроводную колонку, были вынуждены получать воду в цистернах, а провести водопровод в том районе проблематично.

После появления колонки шансы провести водоснабжение у жителей 78 частных домов поднялись.