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Колонку с водой торжественно открыли в Томске
27.08.2017 14:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Пользователи социальных сетей бурно обсуждают в воскресенье факт торжественного открытия в российском Томске колонки с водой.
Открытие состоялось в 600-тысячном Томске с участием первых лиц города и даже воздушными шариками вокруг колонки.
Пользователи социальных сетей обсуждают новость об открытии колонки — многие критикуют подобное событие, ссылаясь на XXI век и указывая, что подобный повод — не для гордости.
Впрочем, ранее жители двух улиц в Томске, в районе которых и открыли водопроводную колонку, были вынуждены получать воду в цистернах, а провести водопровод в том районе проблематично.
После появления колонки шансы провести водоснабжение у жителей 78 частных домов поднялись.
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Пользователи соцсетей не оценили новинку в отличие от местных жителей, которые ранее были вынуждены получать воду в цистернах.
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