РЕПОРТАЖ: Как сирийские дети отдыхали под Воложином

В августе 80 детей из Сирии прилетели в Беларусь для оздоровления по приглашению главы государства. Из них половина уехала в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок", а еще 40 человек - в оздоровительный лагерь "Родничок" в Минской области. Но лето подходит к концу, и смена в детских лагерях завершается. Журналисты БЕЛТА отправились в Воложинский район, чтобы узнать, как сирийские дети отдохнули в Беларуси и какие воспоминания увезут с собой.

Оздоровительный лагерь "Родничок" находится в 45-и км от МКАД в деревне Борок. Кругом лес, поэтому дети смогли насладиться чистым воздухом и познакомиться с экзотичной для них белорусской природой.

Особое внимание уделялось здоровью детей: каждый ребенок из Сирии проходил медицинские обследования и процедуры. Много времени отводилось на общение, игры, занятия в кружках по интересам. Сирийские и белорусские дети вместе пели и танцевали, занимались спортом, создавали модели аэропланов и машин, "мастерили" из пластилина, теста и бумаги.

Дети из Сирии успели поближе познакомиться с Беларусью: побывали в Мирском и Несвижском замках, Беловежской пуще. "Очень понравилась природа, новые места, в которых мы побывали, праздники, которые устраивали для нас. Удивили перепады температуры: когда мы приехали, было жарко, а потом резко стало холодно. У нас в Сирии погода совсем другая", - рассказал сирийский мальчик Люэй.

По словам Аль-Фареса Молхама, одного из сопровождающих, детям очень понравилось в Беларуси. "После того, как они настрадались, после того, что увидели на войне, они очень рады были оказаться здесь. Для них это первая поездка за границу: новые места, непривычная природа, погода, еда. Им больше всего понравилось, как тепло их встретили здесь. Мы сделали для них небольшие шпаргалки с переводом арабских слов на русский, чтобы они смогли общаться с белорусскими детьми. И теперь они почти без акцента говорят "Привет!", "Как дела?", "Можно с тобой познакомиться?" Когда они писали свои желания на специальных листочках, оказалось, что все хотят когда-нибудь вернуться в Беларусь. Многие после окончания школы хотели бы продолжить здесь учебу", - рассказал он.

Сегодня в лагере "Родничок" закрытие международной смены. Песни, танцы, обмен подарками и теплыми словами на прощанье и легкая грусть - именно такая атмосфера царила в лагере с самого утра.

На закрытие смены приехала министр социальных вопросов и труда Сирии Рима аль-Кадери. Она поблагодарила всех за заботу и внимание к сирийским детям. "Эти впечатления, воспоминания и эмоции помогут им преодолеть те сложности, с которыми они будут сталкиваться по возвращении домой", - считает министр.

В последний день в лагере сирийские и белорусские дети вместе посадили аллею мира и дружбы. "Наши дети не знают арабского языка, сирийские - русского и белорусского, но язык дружбы не нуждается в переводе", - отметил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков.

А министр образования Игорь Карпенко отметил, что Беларусь не впервые принимает на оздоровление детей из других стран. "К нам приезжали дети из Японии, Латвии, Литвы, Польши", - сказал он.

За две недели сирийские дети успели подружиться с белорусскими сверстниками, познакомиться с культурой Беларуси, повеселиться и отдохнуть. Можно с уверенностью сказать, что проведенное здесь время останется для детей по-настоящему незабываемым.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-