ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К середине следующего десятилетия под Минском может заработать исследовательский ядерный реактор

27.08.2017 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Исследовательский ядерный реактор, строительство которого в Беларуси обсуждается уже несколько лет, может начать работу к «середине следующего десятилетия», пишет портал Союзного государства. Его планируется разместить в институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» в 7 км от Минска.


Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны». Фото с сайта postkomsg.com

НАН Беларуси и российская корпорация «Росатом» обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны». Правительства Беларуси и России уже подписали соответствующий меморандум о намерениях по сотрудничеству. «Если всё пойдёт успешно, в середине следующего десятилетия у Республики будет уже три работающих ядерных реактора, два из которых будут поддерживать её экономику, а один — науку», пишет портал Союзного государства.

Исследовательский ядерный реактор станет частью Центра ядерных исследований и технологий, который планируется создать в «Соснах». Кроме реактора, в состав центра войдут радиохимический, материаловедческий, испытательный и научный комплексы.

Исследовательский ядерный реактор может использоваться для физических исследований, в радиационном материаловедении, для обучения и подготовки кадров. «Одна из задач исследовательского ядерного реактора — это в целом развитие компетенций в области использования атомной энергии», —сообщала БЕЛТА со ссылкой на директора института «Сосны» Андрея Кузьмина в 2016 году.

Институт «Сосны», расположенный в 7 км от Минска, — это главное научное учреждение в Беларуси в области ядерной физики. Он был создан в 1965 году. В советское время на его площадке работал исследовательский реактор ИРТ-М, но в 1990-х он был остановлен. Разговоры о создании нового исследовательского ядерного реактора в «Соснах» ведутся уже несколько лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследовательский ядерный реактор, строительство которого в Беларуси обсуждается уже несколько лет, может начать работу к "середине следующего десятилетия"

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
РЕПОРТАЖ: Как сирийские дети отдыхали под Воложином
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика