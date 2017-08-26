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К середине следующего десятилетия под Минском может заработать исследовательский ядерный реактор
27.08.2017 17:32 — Новости Общества | Tut.by
Исследовательский ядерный реактор, строительство которого в Беларуси обсуждается уже несколько лет, может начать работу к «середине следующего десятилетия»,
НАН Беларуси и российская корпорация «Росатом» обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны». Правительства Беларуси и России уже подписали соответствующий меморандум о намерениях по сотрудничеству. «Если всё пойдёт успешно, в середине следующего десятилетия у Республики будет уже три работающих ядерных реактора, два из которых будут поддерживать её экономику, а один — науку»,
Исследовательский ядерный реактор станет частью Центра ядерных исследований и технологий, который планируется создать в «Соснах». Кроме реактора, в состав центра войдут радиохимический, материаловедческий, испытательный и научный комплексы.
Исследовательский ядерный реактор может использоваться для физических исследований, в радиационном материаловедении, для обучения и подготовки кадров. «Одна из задач исследовательского ядерного реактора — это в целом развитие компетенций в области использования атомной энергии», —
Институт «Сосны», расположенный в 7 км от Минска, — это главное научное учреждение в Беларуси в области ядерной физики. Он был создан в 1965 году. В советское время на его площадке работал исследовательский реактор ИРТ-М, но в 1990-х он был остановлен. Разговоры о создании нового исследовательского ядерного реактора в «Соснах» ведутся уже несколько лет.
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Исследовательский ядерный реактор, строительство которого в Беларуси обсуждается уже несколько лет, может начать работу к "середине следующего десятилетия"
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