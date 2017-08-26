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Содержание ЕГЭ-2018 в России изменят
27.08.2017 19:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Содержание российского Единого государственного экзамена в следующем году обновят, также будут частично изменены критерии оценок и количество баллов за каждое задание.
© Фото: Андрей Покумейко / БЕЛТА
Для поступления в российские высшие учебные заведения белорусам, как и россиянам, необходимо сдавать ЕГЭ, которое многие сравнивают с белорусским централизованным тестированием (ЦТ).
Российский Федеральный институт педагогических измерений сообщил о том, что задания для ЕГЭ-2018 будут обновлены, также некоторые изменения претерпят критерии оценок и выставления баллов за разные задания.
Примеры заданий для ЕГЭ-2018 уже опубликованы, а обо всех изменениях во сдаче абитуриенты будут проинформированы до конца сентября 2017 года. Для сравнения – иногда порядок сдачи экзаменов в Беларуси меняется всего за несколько месяцев до испытания.
Ежегодно сотни молодых белорусов решают продолжать обучение в российских вузах. Точной статистики белорусские органы не ведут, однако известно, что большинство выбирают для обучения или ближайший Смоленск, Москву и Санкт-Петербург.
При поступлении в российские вузы белорусы приравнены в правах к россиянам и могут так же претендовать на бюджетное место, стипендии, общежития и остальные социальные гарантии.
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Ежегодно сотни молодых белорусов решают поступать в вузы России и сдают Единый государственный экзамен.
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