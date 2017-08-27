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осенью "Белавиа" изменит правила провоза багажа

27.08.2017 23:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Авиакомпания «Белавиа» с конца октября 2017 года изменит нормы провоза багажа и перейдет с весового способа (лимитирование веса багажа) на количественный (лимитирование единиц провозимого багажа). Об этом сообщает ресурс о гражданской авиации в Беларуси msq.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пассажиры бизнес-класса получат два места багажа до 32 кг каждое, пассажиры эконом-класса — одно место весом до 23 кг.

Нормы провоза ручной клади (багаж, который пассажир берет с собой в салон самолета) не изменятся. Для бизнес-класса — до 12 кг, для экономического класса — до 8 кг.

При превышении норм провоза багажа авиакомпания будет взимать оплату: за превышение по весу — 50 евро, за превышение по количеству мест — 50 евро. Итого превышение обойдется в 100 евро, поскольку будет суммироваться вес и место, сообщает msq.by.

TUT.BY не удалось оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об изменениях норм провоза багажа в «Белавиа».

  Было Станет
Багаж
Бизнес-класс 30 кг 2 места не больше 32 кг каждое
Эконом-класс 20 кг 1 место не больше 23 кг
Ручная кладь
Бизнес-класс 1 место не больше 12 кг 12 кг
Эконом-класс 1 место не больше 8 кг 8 кг
Превышение норм
За вес 1.40−15 евро за кг (зависит от направления)

50 евро за факт превышения
За место - 50 евро
 
 
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Авиакомпания "Белавиа" с конца октября 2017 года изменит нормы провоза багажа и перейдет с весового способа (лимитирование веса багажа) на количественный...

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